Netuším, koľko má Paťo peňazí, prekvapila Jasmina Alagič. Financie doma delia inak, ako by ste možno čakali
Netuším, koľko má Paťo peňazí, prekvapila Jasmina Alagič. Financie doma delia inak, ako by ste možno čakali

Jasmina, Patrik a Sanel.
Jasmina, Patrik a Sanel. — Foto: Instagram/jasmina_alagic

Moderátorka má k peniazom jednoznačný vzťah.

Moderátorka Jasmina Alagič sa nikdy nebála hovoriť veci na rovinu. Hoci je pre niektorých téma peňazí tabu, ona teraz bez okolkov prezradila, ako majú s manželom Patrikom „Rytmusom“ Vrbovským rozdelené financie v domácnosti. Realita je pritom úplne iná, ako by niektorí možno čakali.

Chce sa odvďačiť rodičom

„Moja láska k peniazom sa vyvinula, už keď som si ako dieťa všímala svet. Videla som, že tie peniaze nám robili chvíle ešte krajšími – či už sme mohli ísť do reštaurácie alebo za to tatko niečo kúpil mne, sestre alebo mamine. Veľmi rýchlo som pochopila, že peniaze ti život uľahčujú a ľahší život sa pre mňa rovná veselší život,“ vysvetlila svoj vzťah k peniazom v podcaste Real Talk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Z detstva si pritom nepamätá, že by rodičia financie riešili v nejakej zvýšenej miere. Priznáva, že žili nadštandardne, no vďaka ich výchove nikdy nebola rozmaznaná a od začiatku vedela, že všetko to, čo jej bolo dožičené, chce rodičom raz vrátiť. Keď teda prišlo obdobie, keď bolo peňazí v domácnosti menej, začala zarábať.

Spoločný účet?

Dnes už má známa moderátorka vlastnú rodinu aj domácnosť a to, ako sú finančne nastavení, je podľa nej úplne prirodzené. „Môj muž je ten najštedrejší chlap, aký existuje. Máme to tak, že peniaze, ktoré ja zarábam, míňam na našu rodinu a zároveň už tretím rokom z nich staviam niečo, čo ma už pomaly psychicky zabíja, a pritom je to vlastne darček pre Paťa,“ prezradila s úsmevom a dodala, že ide o tajne stavanú chatu, ktorá má byť pre jej muža prekvapením. Rodinné financie však riešia úplne inak.

