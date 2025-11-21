Netuším, koľko má Paťo peňazí, prekvapila Jasmina Alagič. Financie doma delia inak, ako by ste možno čakali
Moderátorka má k peniazom jednoznačný vzťah.
Moderátorka Jasmina Alagič sa nikdy nebála hovoriť veci na rovinu. Hoci je pre niektorých téma peňazí tabu, ona teraz bez okolkov prezradila, ako majú s manželom Patrikom „Rytmusom“ Vrbovským rozdelené financie v domácnosti. Realita je pritom úplne iná, ako by niektorí možno čakali.
Chce sa odvďačiť rodičom
„Moja láska k peniazom sa vyvinula, už keď som si ako dieťa všímala svet. Videla som, že tie peniaze nám robili chvíle ešte krajšími – či už sme mohli ísť do reštaurácie alebo za to tatko niečo kúpil mne, sestre alebo mamine. Veľmi rýchlo som pochopila, že peniaze ti život uľahčujú a ľahší život sa pre mňa rovná veselší život,“ vysvetlila svoj vzťah k peniazom v podcaste Real Talk.
Z detstva si pritom nepamätá, že by rodičia financie riešili v nejakej zvýšenej miere. Priznáva, že žili nadštandardne, no vďaka ich výchove nikdy nebola rozmaznaná a od začiatku vedela, že všetko to, čo jej bolo dožičené, chce rodičom raz vrátiť. Keď teda prišlo obdobie, keď bolo peňazí v domácnosti menej, začala zarábať.
Spoločný účet?
Dnes už má známa moderátorka vlastnú rodinu aj domácnosť a to, ako sú finančne nastavení, je podľa nej úplne prirodzené. „Môj muž je ten najštedrejší chlap, aký existuje. Máme to tak, že peniaze, ktoré ja zarábam, míňam na našu rodinu a zároveň už tretím rokom z nich staviam niečo, čo ma už pomaly psychicky zabíja, a pritom je to vlastne darček pre Paťa,“ prezradila s úsmevom a dodala, že ide o tajne stavanú chatu, ktorá má byť pre jej muža prekvapením. Rodinné financie však riešia úplne inak.