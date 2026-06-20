Vyzerajú neodolateľne, realita býva iná. Toto sú plemená psov, ktoré by si veterinár nikdy nevybral
Sú medzi najobľúbenejšími, no veterinár váha.
Výber psa býva často otázkou srdca. Mnohí budúci majitelia sa zamilujú do vzhľadu, povahy alebo obľúbeného plemena, ktoré poznajú z internetu či od známych. Odborníci však upozorňujú, že pred rozhodnutím by mal každý zvážiť aj druhú stránku mince – zdravotné predispozície, náročnosť starostlivosti či množstvo času, ktoré bude zviera potrebovať.
Ako uvádza portál Mail Online, veterinár Amir Anwary sa na sociálnej sieti TikTok podelil o zoznam plemien, ktoré by si podľa vlastných skúseností domov nevybral. Nejde pritom o to, že by ich nemal rád. Skôr chce upozorniť na problémy, s ktorými sa ich majitelia často stretávajú a na ktoré by mali byť pripravení.
Podľa veterinára by si mal každý ešte pred adopciou zistiť, aké zdravotné komplikácie alebo povahové špecifiká môže konkrétne plemeno priniesť. To, čo dnes pôsobí ako rozkošný spoločník, si môže v budúcnosti vyžiadať veľa času, energie aj peňazí.
Zdravie aj povaha
Medzi plemenami, ktoré spomenul, sa ocitol aj jazvečík. Hoci ide o veľmi obľúbeného psa, podľa Anwaryho býva často tvrdohlavý a niektoré jedince zle znášajú samotu. Zároveň upozornil na problémy s chrbticou, ku ktorým majú tieto psy predispozície. V kombinácii so sklonom k priberaniu môže ísť o komplikácie, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť majiteľa.
Ešte väčšie obavy má veterinár pri francúzskych buldočkoch. Práve toto plemeno sa podľa neho často spája s viacerými zdravotnými problémami naraz. „Ak nemajú problémy s dýchaním, trápia ich ochorenia pokožky, ak nie tie, tak komplikácie s chrbticou,“ tvrdí Anwary.
Starostlivosť o takéto psy tak môže byť nielen náročná, ale aj finančne nákladná.