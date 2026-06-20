Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vyzerajú neodolateľne, realita býva iná. Toto sú plemená psov, ktoré by si veterinár nikdy nevybral
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Ilustračná fotografia.

Zažiaril v známom filme, no davy ho stále obchádzajú. Tento ostrov patrí k skrytým pokladom Chorvátska

Ilustračné fotografie.

Je tam draho a hlava na hlave. Štyri európske dovolenkové destinácie sa ocitli na čiernej listine

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Marek Hamšík s manželkou Martinou.

Za lásku s ním zaplatila vysokú daň. Marek Hamšík a Martina ustáli aj listy od zamilovaných žien

Ilustračné fotografie.

Keď sa dozvedel synovu diagnózu, Adela ho prvýkrát počula plakať. Sajfa s rodinou poriadne zabojovali

Za čerstvé ovocie nemusíte platiť majland. Veľká MAPA čerešní vám ukáže, kam sa oplatí vybrať s košíkom

Ilustračné obrázky.

Vo veľkom teste pracích práškov prekvapil lacný produkt z drogérie. Niektoré slávne značky pohoreli

Ilustračný obrázok.

Experti na etiketu: Návštevy by mali pamätať na tieto pravidlá. Nestačí iba priniesť malú pozornosť

Hádanka.

Ako inžinier by si napáchal len škodu, povedal mu učiteľ. Známy Slovák našiel svoju cestu ku šťastiu

Matematik predpovedal aj posledné víťazstvo Argentíny.

Už trikrát správne vypočítal, kto sa stane majstrom sveta. Matematik vytvoril vzorec, ktorý sa nepomýlil

Mario Cimarro v telenovele Skrytá vášeň / S modelkou Bronislavou Gregušovou

Oskalpovaná hlava, modriny aj opuchnutá tvár. Broňa Gregušová môže prvýkrát povedať pravdu o Cimarrovi

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vyzerajú neodolateľne, realita býva iná. Toto sú plemená psov, ktoré by si veterinár nikdy nevybral

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / magnific.com, @user18526052

Sú medzi najobľúbenejšími, no veterinár váha.

Výber psa býva často otázkou srdca. Mnohí budúci majitelia sa zamilujú do vzhľadu, povahy alebo obľúbeného plemena, ktoré poznajú z internetu či od známych. Odborníci však upozorňujú, že pred rozhodnutím by mal každý zvážiť aj druhú stránku mince – zdravotné predispozície, náročnosť starostlivosti či množstvo času, ktoré bude zviera potrebovať.

Ako uvádza portál Mail Online, veterinár Amir Anwary sa na sociálnej sieti TikTok podelil o zoznam plemien, ktoré by si podľa vlastných skúseností domov nevybral. Nejde pritom o to, že by ich nemal rád. Skôr chce upozorniť na problémy, s ktorými sa ich majitelia často stretávajú a na ktoré by mali byť pripravení.

Foto: Chat GPT

Podľa veterinára by si mal každý ešte pred adopciou zistiť, aké zdravotné komplikácie alebo povahové špecifiká môže konkrétne plemeno priniesť. To, čo dnes pôsobí ako rozkošný spoločník, si môže v budúcnosti vyžiadať veľa času, energie aj peňazí.

Zdravie aj povaha

Medzi plemenami, ktoré spomenul, sa ocitol aj jazvečík. Hoci ide o veľmi obľúbeného psa, podľa Anwaryho býva často tvrdohlavý a niektoré jedince zle znášajú samotu. Zároveň upozornil na problémy s chrbticou, ku ktorým majú tieto psy predispozície. V kombinácii so sklonom k priberaniu môže ísť o komplikácie, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť majiteľa.

Instagram Post
Príspevok používateľa 🇫🇷 Lucienne la Parisienne | Teckels (@lucienne_la_parisienne)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Ešte väčšie obavy má veterinár pri francúzskych buldočkoch. Práve toto plemeno sa podľa neho často spája s viacerými zdravotnými problémami naraz. „Ak nemajú problémy s dýchaním, trápia ich ochorenia pokožky, ak nie tie, tak komplikácie s chrbticou,“ tvrdí Anwary.

Instagram Post
Príspevok používateľa Frenchies By The Bay (@frenchiesbythebay_831)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Starostlivosť o takéto psy tak môže byť nielen náročná, ale aj finančne nákladná.

Potrebujú viac času

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Vezmem alobal a spustím mixér: Ľutujem, že som sa tento TRIK naučila až teraz!

Vezmem alobal a spustím mixér: Ľutujem, že som sa tento TRIK naučila až teraz!

Kuchyňa žiari čistotou aj o polnoci: 19 neoceniteľných trikov, ktoré si poriadia aj s touto najhoršou špinou a mastnotou!

Kuchyňa žiari čistotou aj o polnoci: 19 neoceniteľných trikov, ktoré si poriadia aj s touto najhoršou špinou a mastnotou!

Moje MUŠKÁTY, fialky a petúnie neboli nikdy také bujné: HNEĎ v júni ich treba nakŕmiť týmto, nič viac!

Moje MUŠKÁTY, fialky a petúnie neboli nikdy také bujné: HNEĎ v júni ich treba nakŕmiť týmto, nič viac!

Mravce, mole a všetku háveď to vyženie z vášho domu: Najlepšia rada, ako udržať byt bez hmyzu a myší na celé mesiace!

Mravce, mole a všetku háveď to vyženie z vášho domu: Najlepšia rada, ako udržať byt bez hmyzu a myší na celé mesiace!

Plný hrniec

Málokto to vie! Tajomstvo DOKONALÝCH kuracích stehien, ktoré ohromia každého!

Málokto to vie! Tajomstvo DOKONALÝCH kuracích stehien, ktoré ohromia každého!

Kuracie prsia v marináde, chutnejšie ako nedeľný rezeň v trojbale: BLESKOVKA na obed s fantastickou chuťou!

Kuracie prsia v marináde, chutnejšie ako nedeľný rezeň v trojbale: BLESKOVKA na obed s fantastickou chuťou!

Zemiaky nakrájam na kolieska a pridám kyslú smotanu: Za 5 minút a mám perfektné pohostenie pre návštevy – chlebíčky si nikto nevšíma!

Zemiaky nakrájam na kolieska a pridám kyslú smotanu: Za 5 minút a mám perfektné pohostenie pre návštevy – chlebíčky si nikto nevšíma!

Stačí NASTRÚHAŤ cuketu a zemiak! Takúto pochúťku z obyčajnej zeleniny som ešte nevarila!

Stačí NASTRÚHAŤ cuketu a zemiak! Takúto pochúťku z obyčajnej zeleniny som ešte nevarila!

Zdravé tipy

Toto by mal vedieť každý, koho často bolí chrbát a KĹBY: Musíte skúsiť, čo dokážu tieto zelené listy!

Toto by mal vedieť každý, koho často bolí chrbát a KĹBY: Musíte skúsiť, čo dokážu tieto zelené listy!

Starká vždy vzala lyžičku škorice a rozmiešala ju v KÁVE: Nikdy by som nečakala, že raz tento nápad vyvážim zlatom!

Starká vždy vzala lyžičku škorice a rozmiešala ju v KÁVE: Nikdy by som nečakala, že raz tento nápad vyvážim zlatom!

Dar z nebies na BOĽAVÉ KOLENÁ: Toto len priložte na koleno a nechajte pôsobiť, úľava hneď!

Dar z nebies na BOĽAVÉ KOLENÁ: Toto len priložte na koleno a nechajte pôsobiť, úľava hneď!

Šťava na imunitu, anémiu…ktorú si robím každý rok. Žiadne varenie. Starý recept!

Šťava na imunitu, anémiu…ktorú si robím každý rok. Žiadne varenie. Starý recept!

Už ste čítali?

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan Tkáč.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…