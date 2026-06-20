Urobila hlúposti a musela si odpustiť. Katka Jesenská sa po rozvode ocitla na dne, z ktorého sa odrazila
Vie, že žena na traktore nie je terminátor.
Keď dnes moderátorka a producentka relácie Na chalupe Katka Jesenská prechádza po svojom pozemku, rúbe drevo a sadá na traktor, málokto tuší, že za tým všetkým stojí jedno z najťažších období jej života. Vychovávala dve deti, peňazí nemala nazvyš a rozum jej našepkával, aby chalupu predala. Namiesto toho dala otcovi sľub, ktorý jej zmenil život. Práve starý dom na kopaniciach sa stal miestom, ktoré ju nielen zamestnalo, ale napokon aj zachránilo. Ako však Katka Jesenská priznala v podcaste Návrat k sebe s Annou Re, cesta k dnešnému úspechu bola plná odmietnutí, bolesti aj náročného hľadania seba samej.
Sľub otcovi
Na chalupu chodievala už ako dieťa, vytvorila si k nej silné puto, no keď ju mala prebrať po rodičoch, jej životná situácia nebola jednoduchá. Starý dom si vyžadoval neustále investície, Katka Jesenská však vychovávala dve deti a financie boli obmedzené. „Takmer sme nemali strechu nad hlavou a ja som sa mala starať ešte aj o starý dom, aby sa nezrútil. Bol v tom však aj sľub môjmu otcovi. Miloval to miesto a ja som mu na smrteľnej posteli sľúbila, že chalupu nikdy nepredám a že sa o ňu postarám,“ uviedla v podcaste.
Práve tento sľub ju držal nad vodou v období, keď sa zdalo, že sa všetko ostatné v jej živote rozpadá. „Práve počas práce na chalupe som si dokázala oddýchnuť. Mám rada fyzickú prácu. Keď pracujem rukami, dokážem vypnúť hlavu. Napokon ma to celé natoľko zamestnalo, že z toho vzniklo všetko, čo dnes poznáme,“ spomínala Katka, ktorá pri rekonštrukcii starého domu narážala na mnohé problémy, no informácie o opravách tradičných stavieb v tom čase prakticky neexistovali.
Dva roky ju odmietali
„Tak som osobne hľadala starých majstrov, murárov a tesárov. Postupne za mnou začali chodiť iní chalupári s otázkami, ako som spravila to či ono. Vtedy som si uvedomila, že by to bola skvelá téma na reláciu o chalupách,“ vysvetľovala pre portál doma.sk. Tak sa zrodil nápad, ktorý neskôr poznalo celé Slovensko. Dnes patrí Na chalupe medzi najstabilnejšie a najobľúbenejšie relácie svojho druhu, no o jej vznik musela Katka Jesenská poriadne zabojovať.