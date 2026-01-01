Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam - Dobré noviny
Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam
Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Vladimír Dlouhý.

Miešal si vodku s cukrom, aby nezamrzol. Peter z Arabely trpel ako zviera a žil príliš rýchlo

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.
Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom. — Foto: Instagram @ katarina_jesenska ( @ katkakincelovaphotography)

Známa moderátorka bola dvakrát vydatá.

Vždy túžila po šťastnej, harmonickej rodine za veľkým stolom, no po rokoch pochopila, že nemôže mať všetko a je vďačná aj za to, čo má. Katarínu Jesenskú poznáme ako šarmantnú, usmievavú blondínu, ktorá sa roky venuje moderovaniu svojej chalupárskej relácie. Okrem práce žije pre dvoch synov, ktorých má z dvoch manželstiev. Žiaľ, ani jedno z nich sa neskončilo dobre a najmä druhý rozvod pre Katarínu znamenal veľmi ťažké chvíle. „A keď som si myslela, že som úplne na dne, tak vtedy som sa z toho dna konečne odrazila,“ povedala úprimne jojkárska moderátorka v relácii týždenníka Plus 7 dní NAOSTRO. Dnes je skúsenejšia, kľudnejšia, svoje súkromie si starostlivo stráži a vie, kedy partnerstvo má význam a kedy ho stráca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Jesenská (@katarina_jesenska)

Pôrod na štátniciach

Katku Jesenskú poznajú diváci ako dlhoročnú tvár z televíznych obrazoviek, ktorá moderuje jojkársku reláciu Na chalupe, no pôvodne túžila byť herečkou. Vyštudovala aj herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, no láska a neplánované tehotenstvo jej herecké sny zabrzdili. „Štátnice na VŠMÚ som robila v deviatom mesiaci tehotenstva, čiže bolo to veľmi komické, lebo všetci sa báli, že porodím,“ spomínala pre Nový Čas moderátorka, ktorá sa po prvýkrát stala mamou vo veku 23 rokov.

Aneta Parišková už dnes počúva svoje telo viac ako predtým.
Prečítajte si tiež: Aneta Parišková po boji s rakovinou: Synovia sa o mňa boja. Keď sa hnevám, sú ku mne láskaví a milí

Dosky, ktoré znamenajú svet, tak vymenila za materské a rodičovské povinnosti a svojich mét sa podľa vlastných slov musela vzdať. „Keď som išla s mojím prvým synom Jakubom na materskú, všetky moje herecké nitky a kontakty sa popretrhávali. Preto vždy, keď idem do divadla, cítim istú nostalgiu,“ dodala ďalej Katka Jesenská s tým, že keď v roku 1995 začala na Slovensku vysielať súkromná Televízia Markíza, rozhodla sa, že za vyskúšanie nič nedá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Jesenská (@katarina_jesenska)

Veľmi mladí

„Nedalo mi to a išla som na konkurz. Ešte za Paľa Ruska som prešla niekoľkokolovými konkurzmi. V komisii sedel aj Paľko Mikulík (ročníkový vedúci Katky Jesenskej na VŠMÚ, pozn. red.) a opýtal sa ma, čo tam robím, veď mňa nepotrebuje nikto skúšať, lebo som hotový vyštudovaný človek,“ opísala známa moderátorka, ktorá v súčasnosti pôsobí v Televízii JOJ, kde sa už niekoľko rokov venuje moderovaniu úspešnej chalupárskej relácie.

Thomas Puskailer je už 18 rokov šťastný so svojou Abbie.
Prečítajte si tiež: V Anglicku robil čašníka a prebíjal sa životom. Thomasovi Puskailerovi priniesla šťastie láska ako z románu

V práci a v kariére sa tak Katke Jesenskej dlhodobo darí, v súkromnom živote to bolo náročnejšie. Prvé manželstvo, z ktorého má syna Jakuba, trvalo len krátko a moderátorka sa k nemu príliš vyjadrovať nechcela. „Boli sme veľmi mladí, poznali sme sa krátko. Na tom to potom vlastne aj celé stroskotalo,“ vysvetlila.

Padla na dno

Článok pokračuje na ďalšej strane...

