Priamo zo stromu aj za lepšie ceny. Veľká marhuľová MAPA vám ukáže, kde si nazbierate tie najsladšie plody
Marhuľové sady otvárajú brány a hlásia bohatú úrodu.
Mrazy, suché dni aj obavy z ďalšej slabej sezóny. Slovenskí ovocinári ani tento rok nemali o starosti núdzu, no tentokrát sa v mnohých sadoch predsa len objavil dôvod na úsmev. Prvé marhule dozrievajú a pestovatelia postupne otvárajú svoje sady verejnosti. Milovníci sladkého ovocia si ich tak môžu nazbierať priamo zo stromov a často za ceny, ktoré sú priaznivejšie než v obchodoch.
Ako informoval portál Tnlive.sk, v marhuľovom sade v Dulovciach na juhu Slovenska hovoria dokonca o mimoriadne vydarenej sezóne. Ovocinárom sa podľa reportáže podarilo zvládnuť náročné počasie a úroda zatiaľ vyzerá veľmi sľubne.
„Naozaj vyzerá to na možno až rekordnú úrodu v tomto roku, konečne, i keď nebolo to také bezproblémové,“ prezradil ovocinár Dušan Szabó.
Dôvod na radosť
Práve marhule patria medzi ovocie, ktoré je na rozmary počasia mimoriadne citlivé. Stačí niekoľko mrazivých nocí v nesprávnom čase a pestovatelia môžu prísť o značnú časť úrody. Aj preto mnohí ovocinári každú úspešnú sezónu považujú za malý zázrak.
V Dulovciach očakávajú, že zber bude pokračovať približne päť až šesť týždňov. „Uvidíme, že či bude nejaká prestávka medzi odrodami, ale dúfajme, že nie, že to bude také plynulé,“ doplnil Szabó.
Ovocie s benefitmi
Marhule si však získali obľubu nielen svojou chuťou. Nestor slovenského ovocinárstva profesor Ivan Hričovský ich kedysi označil za ovocie dlhovekosti. Pripomínal, že obsahujú množstvo telu prospešných látok vrátane vitamínu C, ktorý podporuje imunitu a pôsobí ako významný antioxidant.
Profesor Hričovský zároveň upozorňoval, že marhule môžu prispievať k ochrane zraku, pomáhajú pri regulácii krvného tlaku a sú prospešné aj pre zdravie kostí. Aj preto odporúčal zaradiť ich do jedálnička detí aj dospelých.
Veľká marhuľová mapa
Dobrou správou pre milovníkov tohto sezónneho ovocia je, že samozbery sa postupne rozbiehajú vo viacerých regiónoch Slovenska. Čerstvejšie ovocie len ťažko nájdete a pri väčších množstvách môžete oproti bežnému nákupu v obchode aj ušetriť. Niektoré totiž oproti minulým rokom ešte aj zlacneli.
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