Jablko denne vás ochráni pred chorobami, radil Slovákom. Jednu odrodu profesor Hričovský miloval najviac
Legendárneho pomológa pripravila o život až pandémia.
„Človek by v každom prípade nemal myslieť na to, že je starý a tiež by sa mal snažiť pomáhať nielen svojej rodine, ale aj okolitému prostrediu. Človek ostáva mladým, pokiaľ je schopný učiť sa, prijímať nové poznatky, skúsenosti, ale aj názory ostatných,“ vravel v poslednom rozhovore pre Plusku legendárny profesor Ivan Hričovský. Neúnavný propagátor záhradníctva a ovocinárstva sa dožil úctyhodných 92 rokov a za svoju vitalitu vďačil nielen svojej práci, ale aj ovociu, ktorému pripisoval tajomstvo dlhovekosti.
Odbehol a zas príde
Profesor Hričovský trávil v záhradách a sadoch celé dni, vraj od rána do večera nebol doma, a to aj vo vysokom veku. „Stále niekam chodil. Keď prišiel covid, tak sa to u neho zaseklo. On bol naučený byť stále medzi ľuďmi, no potom sa už jeho režim nie tak celkom obnovil,“ vysvetľoval pre Plusku profesorov syn Márius. Aj pani Hričovská priznala, že práve pandémia pripravila jej manžela o život.
„Covid manžela zabil, on zrazu z toho strašného tempa vypadol. Bol dezorientovaný, a potom už na to nevedel naskočiť. Kontakt s ľuďmi bol narušený,“ povedala otvorene Eva Hričovská. Keď sa jej dnes pýtajú, či jej manžel nechýba, občas má pocit, že si opäť len niekde odbehol a pribehne zas späť. Manžela jej navždy bude pripomínať ich bujará záhrada, v ktorej mali pevne rozdelené úlohy – pani Eva bola záhradníčka, pán Ivan zase ovocinár.
Ovocie každý deň
Na ich záhrade nesmeli chýbať figa, hrozno, hrušky, slivky, broskyne a najmä jablká, ktoré profesor Hričovský považoval za elixír zdravia a mladosti. Jedol ich denne a jeden druh považoval za najlepší.