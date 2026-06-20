Denne vymenia 40 plienok a už si pletú mená. Nadšená mamička trikrát za sebou porodila dvojičky
Lekári nad výnimočnou náhodou krútia hlavou.
Pravdepodobnosť, že budúci rodičia na ultrazvuku vypočujú správu o dvojičkách, nie je veľká. Predstavte si však, že vám to lekár oznámi raz, potom druhýkrát a napokon ešte aj tretíkrát po sebe. Presne to sa stalo manželom z nemeckého Bavorska, ktorí sa za tri roky stali rodičmi šiestich detí.
Ako uvádza nemecký denník Bild, 36-ročná Jasmin Rittnerová a jej 42-ročný manžel Andreas priviedli na svet troje dvojičky v priebehu troch rokov. Najmladšie dcéry sa narodili len pred niekoľkými týždňami a ich domácnosť sa tak rozrástla na osem členov.
Dielo prírody
Prvými spoločnými deťmi manželov boli synovia Emilio a Daniel, ktorí majú dnes dva a pol roka. O rok neskôr pribudli dcéry Anastacia a Joana a tento rok rodina na svete privítala ďalšie dve dievčatá – Estephaniu a Juliu.
Pozoruhodné pritom je, že všetky tri tehotenstvá s dvojičkami vznikli prirodzene, bez hormonálnej liečby či inej pomoci. „Je to náhoda,“ citovala stanica RTL vrchnú lekárku Anju Forsterovú, ktorá sprevádzala Jasmin počas všetkých troch tehotenstiev a pôrodov.
Moment, na ktorý nikdy nezabudne
Najmladšie dcéry prišli na svet len niekoľko týždňov po svadbe svojich rodičov. Jasmin priznala, že na okamih, keď jej novorodené dievčatká položili na hruď, nikdy nezabudne. „Keď mi priložili dievčatká na hruď, plakala som radosťou,“ vysvetľuje mamička, ktorá bola rada, že nepotrebovala cisársky rez.
„Jednu dcéru sme pomenovali po vrchnej lekárke Anji Forsterovej. Bola pri všetkých našich troch tehotenstvách a pôrodov v nemocnici Fürth. Odvádza skvelú prácu,“ povedala šťastná Jasmin.