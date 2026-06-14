Je po ňom vitálna a plná energie. Fit šalát Andrey Verešovej je najdôležitejšie správne dochutiť
Takto si udržiava formu známa modelka.
Doma často pripravuje slovenskú klasiku, pretože jej najbližší na ňu nedajú dopustiť, no sama Andrea Verešová radšej siaha po výživnejších jedlách. Tradičné pochúťky síce miluje, ale vie, že ich musí jesť s mierou, pretože sa chce vo svojom tele aj naďalej cítiť dobre. V jej jedálničku preto väčšinou vyhrávajú o niečo zdravšie recepty.
Zasýti a dodá energiu
„Často sa ma pýtate, ako sa stravujem a ako môžem byť taká štíhla aj napriek tomu, že stále varím a pečiem. Samozrejme, pravidelne cvičím, ale iba to nestačí. Dôležitá je strava. Uprednostňujem ľahšiu medzinárodnú kuchyňu, bohatú na vlákninu, vitamíny a omega-3 kyseliny,“ prezradila dávnejšie na sociálnej sieti.
Hoci jej chvíľu trvalo, kým pochopila, čo je pre jej organizmus najlepšie, dnes už v tom má jasno. Pripomína však, že každé telo je iné, a preto by sme sa mali ostatnými inšpirovať len v zdravej miere. Jej šalátom, ktorý zasýti aj počas náročnejších dní, ale určite nič nepokazíte.
„Obľúbila som si kombinovať rôzne zeleninové šaláty a miešať ich s quinoou, šošovicou alebo mladou fazuľkou. Sú to pre mňa chutné jedlá, ktoré mi dodávajú veľa vitamínov a hlavne sa po nich cítim dobre, plná vitality a energie. Dôležité je vedieť ich správne dochutiť,“ vysvetlila.