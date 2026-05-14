Zachutia aj skalným fanúšikom mäsa. Šošovicové placky lekára Kuželu sa hodi k polievke aj samostatne
Aj z mála surovín sa dá pripraviť chutné a výživné jedlo.
Jedlo je podľa neho zdroj pôžitku, ale aj liek, ktorý prospieva črevám a celému organizmu. Uznávaný gastroenterológ Ladislav Kužela sa o tom presvedčil na vlastnej koži. Keď zmenil stravovacie návyky, začal sa cítiť lepšie zvonku aj zvnútra a na jeho rady dnes dá mnoho Slovákov. O svoje skúsenosti či pohľad na stravovanie sa totiž známy lekár vždy ochotne podelí.
Zabodujú aj v domácnosti „všežravcov“
„Keď hovoríme o zdraví, nehovoríme iba o zdravom stravovaní. Áno, strava a jej správny výber je veľmi podstatná, ale treba mať na mysli, že príjem čo najrozmanitejšej rastlinnej, priemyselne nespracovanej stravy je iba súčasťou celku. Tým celkom je zdravý životný štýl,“ vysvetlil odborník v rozhovore pre magazín Menučka.
Variť vraj nevie, no vo svojich obľúbených surovinách má jasno. Miluje fermentované potraviny, orechy, cibuľu, cesnak aj semiačka a mäso by ste v jeho domácnosti hľadali márne. Po prekonaní infarktu ho z jedálnička úplne vyradil a svoje rozhodnutie nikdy neoľutoval.
Dnes na jeho tanieri dominuje rastlinná strava, no rozhodol sa podeliť o recept, ktorým nič nepokazíte ani v domácnosti „všežravcov“. Tieto jednoduché šošovicové placky totiž určite zachutia aj skalným fanúšikom mäsa.