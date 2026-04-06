Ak chudnete, musíte si ju navariť. Sila zelenej polievky Ivany Gáborík sa skrýva v kombinácii korenín
Základ tejto polievky rozvonia celú kuchyňu.
Len máločo dokáže po sviatkoch nakopnúť organizmus tak efektívne ako pohyb a ľahká strava. Svoje o tom vie aj Ivana Gáborík, ktorá si na výživné jedlá potrpí celoročne. Domáca kuchyňa je pre ňu úplný základ a podľa tvorby na sociálnych sieťach sa zdá, že ju varenie navyše aj napĺňa. Skvelým bonusom je, že recepty z jej kuchyne sú aj rýchlo hotové.
Na tieto ingrediencie nezabudnite!
„Som za domácu pestrú stravu, neprejedať sa, papať viackrát denne, mne osobne vyhovuje vyšší príjem bielkovín a menej sacharidov. V každej porcii jedla hľadám výživu pre moje telo,“ prezradila dávnejšie pre lifestylový magazín Ženské.
Svojimi tipmi z kuchyne na Instagrame už dávno potvrdila, že zdravé stravovanie nemusí byť nuda. Dôkazom je aj obľúbená polievka známej športovkyne, ktorá ulahodí nielen chuťovým pohárikom, ale aj telu a organizmu.
„Túto polievku si musíš navariť, ak chudneš, ak máš soplíky, ak chceš podporiť trávenie, ak chceš zlepšiť imunitu, ak chceš mať krásnu pleť. Tajnou ingredienciou je škorica, ktorá spolu so zázvorom a kurkumou dodáva jemnú pikantnosť a komplexnejšiu chuť. Určite nezabudnite pridať citrón,“ poradila obľúbená tanečníčka.