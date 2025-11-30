Na novú kuchyňu nemusíte dlho šetriť. Vďaka týmto tipom zvládnete rekonštrukciu aj s obmedzeným rozpočtom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Na novú kuchyňu nemusíte dlho šetriť. Vďaka týmto tipom zvládnete rekonštrukciu aj s obmedzeným rozpočtom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Juraj Valach so synom Jergušom a s manželkou Simonou.

Hokejista Juraj Valach po smrti manželky: Simonka bola čistá duša. Ponuky od 20-ročných dievčat odmietam

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Vinczeovci.

Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu

Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí

Luxusná vila aj bazén boli len ilúzia. Gregušová prezradila, že sa v prípade Cimarra pohli ľady

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

SLEDUJE NÁS 207 001 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Na novú kuchyňu nemusíte dlho šetriť. Vďaka týmto tipom zvládnete rekonštrukciu aj s obmedzeným rozpočtom

Kuchyňa predtým a potom.
Kuchyňa predtým a potom. — Foto: Instagram/ispydiy

Dvom sestrám sa z pôvodnej drevenej kuchyne podarilo vytvoriť moderný a vzdušný priestor.

Dekoratérka Jenni Yolo pred časom svojpomocne prerobila sestrinu kuchyňu a keď sa s výsledkom pochválila na svojom blogu, mnohých prekvapilo, ako skvele priestor nakoniec vyzeral. Na prerábku pritom dámam stačil malý rozpočet, veľké odhodlanie a čas, ktorý boli ochotné investovať. Výsledok rozhodne stojí za to.

Sledovali denné svetlo

„Hlavným cieľom bolo, nech je to nízkonákladový projekt, takže sme skrinky len zrekonštruovali, nekupovali sme nové. Pár z nich sme úplne odstránili, namiesto nich sme na stenu pripevnili plávajúce police z dreva, ktoré sme našli v garáži,“ vysvetlila Jenni na webe I SPY DIY.

Kuchyňa pred rekonštrukciou.
Kuchyňa pred rekonštrukciou. Foto: Instagram/ispydiy

Priestor presvetlili, odľahčili a hoci nemenili dispozíciu kuchyne, podarilo sa im časť linky otočiť do miestnosti a vytvoriť tak úsek v tvare písmena L, ktorý vyzerá ako malý ostrovček. Skrinky premaľovali, pri výbere farby si dávali pozor aj na to, koľko prirodzeného svetla sa do priestoru dostáva a do kuchyne nakoniec pribudol aj nový obklad z výpredaja.

Pomohli si trikom s rúžom

„Jemne sme prebrúsili skrinky, natemperovali sme ich a potom sme ich natreli dvomi vrstvami farby. Dokúpili sme aj cenovo dostupné mosadzné úchytky. Dvierka oživili a kuchyni dodali zlatý nádych,“ vysvetlila dekoratérka.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…