Na novú kuchyňu nemusíte dlho šetriť. Vďaka týmto tipom zvládnete rekonštrukciu aj s obmedzeným rozpočtom
Dvom sestrám sa z pôvodnej drevenej kuchyne podarilo vytvoriť moderný a vzdušný priestor.
Dekoratérka Jenni Yolo pred časom svojpomocne prerobila sestrinu kuchyňu a keď sa s výsledkom pochválila na svojom blogu, mnohých prekvapilo, ako skvele priestor nakoniec vyzeral. Na prerábku pritom dámam stačil malý rozpočet, veľké odhodlanie a čas, ktorý boli ochotné investovať. Výsledok rozhodne stojí za to.
Sledovali denné svetlo
„Hlavným cieľom bolo, nech je to nízkonákladový projekt, takže sme skrinky len zrekonštruovali, nekupovali sme nové. Pár z nich sme úplne odstránili, namiesto nich sme na stenu pripevnili plávajúce police z dreva, ktoré sme našli v garáži,“ vysvetlila Jenni na webe I SPY DIY.
Priestor presvetlili, odľahčili a hoci nemenili dispozíciu kuchyne, podarilo sa im časť linky otočiť do miestnosti a vytvoriť tak úsek v tvare písmena L, ktorý vyzerá ako malý ostrovček. Skrinky premaľovali, pri výbere farby si dávali pozor aj na to, koľko prirodzeného svetla sa do priestoru dostáva a do kuchyne nakoniec pribudol aj nový obklad z výpredaja.
Pomohli si trikom s rúžom
„Jemne sme prebrúsili skrinky, natemperovali sme ich a potom sme ich natreli dvomi vrstvami farby. Dokúpili sme aj cenovo dostupné mosadzné úchytky. Dvierka oživili a kuchyni dodali zlatý nádych,“ vysvetlila dekoratérka.