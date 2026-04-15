Otec mal po infarkte, tak doma o šikane nehovorili. Veroniku a Danielu Nízlovú peklo na škole zblížilo
Možno aj preto sme také späté a stojíme jedna pri druhej. Museli sme si navzájom pomáhať a obrniť sa, vraví Daniela.
Trpeli ony, ich rodina aj najbližší. Veronika a Daniela Nízlové pôsobia na hudobnej scéne už desiatky rokov, no v detstve si museli prejsť aj situáciami, ktoré by žiadne dieťa zažiť nemalo. Spolužiaci im kruto ubližovali, v triede po nich hádzali kvetináče aj prachovky, zatvárali ich na toaletách a ony boli na všetko samy. Rodičom sa s trpkými zážitkami zo školy zdôverili až oveľa neskôr, no mali na to svoj dôvod.
Nikdy sa nechceli rozdeliť
Ak by nebolo šikany, Veronika a Daniela by prežívali pekné detstvo. Už ako malé si boli navzájom oporou, vždy boli na rovnakej vlne a vďaka tomu, že sú dvojičky, si užili množstvo zábavy. Ich bezstarostné roky však narúšali necitliví rovesníci zo školy, a to len preto, že dievčatá vedeli spievať.
„Boli sme k tomu vedené už od škôlky. Keď učiteľky zistili, že „malé Nízlovky“ vedia spievať, chodili sme na každý detský program. Vystupovali sme všade, od akcií pre deti až po domovy dôchodcov. Vždy sme boli spolu, takže nás ani nenapadlo sa oddeliť,“ vysvetlila Daniela pre magazín Closer.
Rodičia ich odmalička obliekali rovnako a dievčatám neskôr ani nenapadlo robiť to inak. Hoci si ich ľudia často mýlili, oveľa viac im prekážalo, keď sa len trochu odlíšili a okolie začalo tvrdiť, že sa na seba už vôbec nepodobajú. Dvojičky majú byť podľa nich rovnaké, a týmto heslom sa riadia až dodnes.
Pľuli im do topánok
Spolužiaci na základnej škole však na veci nazerali inak. Práve ich totožný vzhľad či spevácky talent sa totiž stali dôvodom, prečo ich deti tvrdo šikanovali a neštítili sa pritom takmer ničoho. „Na základnej škole sa s nami nebavila skoro celá škola. Deti si o nás vymýšľali klamstvá, napríklad - Nízlové o tebe povedali toto. Možno si mysleli, že máme nejaké výhody, ale nebola to pravda,“ pamätá si Veronika.