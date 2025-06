Neverila, že sa raz bude tešiť aj z takýchto vecí. Eva Pavlíková odhalila, čo miluje zo všetkého najviac

Obľúbená herečka sa rada obklopuje kvetmi, robí to najmä na jednom mieste.

Po celý život má slabosť na červené kvety a farebných polí, ktoré nám príroda v tomto ročnom období ponúka, sa doslova nedokáže nabažiť. Herečka Eva Pavlíková si nedávno užila krásne fotenie pre seriál Sľub a pri tejto príležitosti porozprávala o svojom vzťahu k prírode, ktorej nikdy nemá dosť.

Dobíja si baterky

Eva zverejnila pred pár dňami na svojom Instagrame krásne fotografie, na ktorých pózuje v záhradke pri svojich červených muškátoch a v poli plnom červených makov. „Krásy nikdy nie je dosť. V týchto zvláštnych časoch lieči a dobíja baterky. Tak ak ešte stihnete, inšpirujte sa…,“ odporúča svojim fanúšikom v krátkom texte k fotografii herečka, ktorá vždy, keď môže, uteká z mesta na svoju chalupu.

„Som tam šťastná. Ráno počúvam spev vtákov, vnímam zeleň, stromy, kvety, muškáty. A nikdy by mi nenapadlo, že raz budem zavárať džemy a vypekať koláče, že nájdem radosť v takýchto obyčajných veciach,“ priznala už pred časom pre Báječnú ženu.

Inak tam plynie čas

Obľúbená Košičanka je presvedčená o tom, že na chalupe plynie čas celkom inak ako v rušnom meste. „Vedomie, že nemusím nič robiť, iba to, čo chcem, že sa môžem sama rozhodnúť, ako využijem čas, je na nezaplatenie. Čítam knižky, počúvam hudbu, dívam sa na oblaky… Milujem v lete to sladké bezvládie,“ podotkla herečka, ktorá navyše na chalupe nemusí venovať veľa času úprave svojho zovňajšku, čo si pri svojom povolaní, v rámci ktorého je inak stále na očiach, veľmi užíva tiež. A aj keď nečinnosť strieda so sadením a dokáže záhradníčiť aj celý deň, jednu vec vo svojom prírodnom raji predsa len robiť odmieta.