Nemal ani 18 a už hútal, ako sa vyhnúť práci. Chlapec svoj talent objavil vo chvíli, keď iných rozosmial
Hoci je humor neoddeliteľnou súčasťou jeho osobnosti, zabávať iných vraj ako svoje povolanie nevníma.
Bol pokojné dieťa, kam ho položili, tam sedel, no už ako malý chlapec vedel, že nechce pracovať osem hodín denne. Chodil na divadelný krúžok a keď sa mu v šestnástich podarilo z javiska rozosmiať divákov, povedal si, že sa stane hercom. Myslel si totiž, že tí majú po jednom predstavení ‚vystarané‘.
Chlapec z fotografie začal študovať na Vysokej škole múzických umení, no v škole na chvíľu seba samého celkom stratil. Jeho život napokon nabral úplne iné smerovanie, no všetky jeho predchádzajúce skúsenosti do seba aj napriek tomu dokonale zapadli.