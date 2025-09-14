Nemal ani 18 a už hútal, ako sa vyhnúť práci. Chlapec svoj talent objavil vo chvíli, keď iných rozosmial - Dobré noviny
Nemal ani 18 a už hútal, ako sa vyhnúť práci. Chlapec svoj talent objavil vo chvíli, keď iných rozosmial
Pokľakol pred ňou pod polárnou žiarou. Speváčka Peter Bič Project Viktória je šťastná po boku fotografa

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Pokľakol pred ňou pod polárnou žiarou. Speváčka Peter Bič Project Viktória je šťastná po boku fotografa

Rodičom o šikane nehovorili, lebo otec bol po infarkte. Dvojičky sú dnes úspešné a tešia sa z potomkov

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Nemal ani 18 a už hútal, ako sa vyhnúť práci. Chlapec svoj talent objavil vo chvíli, keď iných rozosmial

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Facebook/A.B. Fun page

Hoci je humor neoddeliteľnou súčasťou jeho osobnosti, zabávať iných vraj ako svoje povolanie nevníma.

Bol pokojné dieťa, kam ho položili, tam sedel, no už ako malý chlapec vedel, že nechce pracovať osem hodín denne. Chodil na divadelný krúžok a keď sa mu v šestnástich podarilo z javiska rozosmiať divákov, povedal si, že sa stane hercom. Myslel si totiž, že tí majú po jednom predstavení ‚vystarané‘.

Chlapec z fotografie začal študovať na Vysokej škole múzických umení, no v škole na chvíľu seba samého celkom stratil. Jeho život napokon nabral úplne iné smerovanie, no všetky jeho predchádzajúce skúsenosti do seba aj napriek tomu dokonale zapadli.

Viete, o koho ide?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Facebook/A.B. Fun page

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

