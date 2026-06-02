Podáva sa ako predjedlo a pochádza priamo zo Santorini. Lahôdka Moniky Hilmerovej vás prenesie do Grécka
Najlepšie chutí s červenou cibuľkou.
Je obľúbenou herečkou, skvelou kuchárkou a v rodine nie je jediná, ktorá varí. Monika Hilmerová sa v kuchyni strieda s manželom Jarom Bekrom a na ich spoločnú dynamiku nedá dopustiť. Kým on rád experimentuje a varením prejavuje lásku a pozornosť, ona sa rada inšpiruje v zahraničí a domov prináša nové, exotické chute.
Pripravíte ju aj z lokálnych zdrojov
„Vidím veľké plus v tom, ako bol Jaro vychovávaný. Jeho mama chcela mať zo svojich synov samostatných ľudí, ktorí nie sú odkázaní na to, aby sa o nich starala žena. Myslím si, že je dobre, keď matky vychovávajú synov takto moderne a Jarova mamka to vedela už vtedy, keď sa o tom ešte ani nehovorilo,“ prezradila v rozhovore pre Varechu herečka, ktorá svojimi receptami už dlhšie inšpiruje aj na sociálnych sieťach a najnovšie sa podelila o tip na jedlo, ktoré objavila v slnečnom Grécku.
„Mám pre vás tip na ľahké zeleninové jedlo, ktoré som spoznala na dovolenke v Grécku. Urobíte ho aj z našich lokálnych zdrojov,“ vysvetlila vo svojom videorecepte obľúbená herečka a prezradila postup prípravy gréckej favy.
Ide o tradičnú kašu zo žltého hrachu, ktorá svojou konzistenciou pripomína nátierku alebo skôr zemiakové pyré. Najčastejšie sa podáva ako predjedlo a jej najznámejšia verzia pochádza priamo z ostrova Santorini, kde sa pestuje špeciálna odroda tohto hrachu.