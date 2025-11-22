Postačia vám iba štyri suroviny. Kuchár Martin vám poradí, ako si pripravíte poctivú domácu šunku
Patrí sa pripomenúť, ako vyzerá šunka, do ktorej sa dáva bravčové mäso, masť a soľ, hovorí.
Zabíjačka bola v jeho detstve skutočným sviatkom a keď ju vo finále súťaže MasterChef 2022 servíroval porote, ešte netušil, že mu práve táto srdcovka zabezpečí víťazstvo. Kuchár Martin Pecina si však vďaka nej skutočne vybojoval prvé miesto, svojím tradičným menu s moderným nádychom očaril nielen porotu a v tom, čo miluje, pokračuje dodnes.
Je iná ako tie z obchodu
„Nemal som bohvieako šťastné detstvo, ale ak mi v pamäti utkvelo niečo ozaj pozitívne, boli to dedinské zabíjačky. Mozoček s vajíčkom a ovar s chrenom, neskôr aj dedove údené klobásky, skrátka najkrajší dedinský rituál, aký poznám,“ vysvetlil v rozhovore pre Forbes.
Vzhľadom na to, že chladné zimné počasie bolo ideálne na uchovávanie mäsa a jeho čerstvosť sa v tomto období udržiavala oveľa jednoduchšie, bol november na túto dedinskú tradíciu ako stvorený. Martin sa navyše zabíjačkám venoval aj vo svojej kuchárskej knihe a podobné recepty občas zdieľa aj na sociálnych sieťach. Zaujal napríklad detailným postupom na prípravu domácej, poctivej šunky.
„Plátok dusenej šunky medzi dvoma krajcami chleba bol v mojom detstve najsvetlejším bodom. Teraz je móda vyrábať šunky s reklamnými názvami, napríklad ‚pre deti‘, ktoré sú napichané tonou vody a stabilizátorov, ale patrí sa pripomenúť, ako vyzerá šunka, do ktorej sa dáva bravčové mäso, masť a soľ,“ napísal k svojmu receptu na Instagrame.