Ryžu má doma takmer každý, no veľa ľudí ju skladuje zle. Hygienička varuje pred nepríjemným rizikom
Nenápadná chyba pri ryži môže narobiť problémy.
Ryžu má doma hádam takmer každý a mnohí po nej siahajú vždy, keď potrebujú pripraviť rýchly obed či večeru. Len málokto však tuší, že práve pri jej skladovaní robíme chybu, ktorá môže mať nepríjemné následky. Stačí pritom detail, nad ktorým veľa domácností vôbec nerozmýšľa.
Ako uvádza portál Interez, okolo uvarenej ryže sa v posledných rokoch objavilo viacero varovaní. Ľudí vystrašili najmä informácie o baktérii Bacillus cereus, ktorá môže pri nesprávnom zaobchádzaní vytvárať toxíny. Hygienička Josefína Adžič však upozorňuje, že problémom nie je samotná ryža, ale to, čo sa s ňou deje po dovarení.
Nenápadná chyba
„Zrazu to znie, ako keby bol obyčajný hrniec ryže biologickou hrozbou. Tak to ale nie je. Pravda je oveľa menej dramatická: ryža sama osebe nie je problémom. Dôležité je hlavne to, ako s ňou zaobchádzame po uvarení,“ vysvetlila hygienička.
Suchá ryža podľa nej patrí medzi pomerne stabilné potraviny, keďže obsahuje minimum vody. Situácia sa však mení po uvarení. Vlhké a teplé prostredie totiž vytvára podmienky, v ktorých sa môžu niektoré baktérie začať množiť oveľa jednoduchšie.
Problémové spóry
Odborníčka pripomína, že spóry baktérie Bacillus cereus sa prirodzene nachádzajú v prostredí, napríklad v pôde či prachu, a môžu sa objaviť aj v ryži. To však ešte neznamená, že je potravina pokazená alebo zdraviu nebezpečná.
„Spóry sú veľmi odolná (spiaca) forma baktérie. Dokážu prežiť sucho a niekedy aj bežné varenie. Ale pozor: Spóra nie je toxín a neznamená automaticky zdravotné problémy, problém môže vzniknúť až neskôr,“ upozornila.