Keď jej našli nádor, dcérka Saskia to nevnímala. Andrea Pálffy Belányiová v tichosti prekonala rakovinu
Teraz mám neplánovane silikónové prsia, prezradila moderátorka, ktorá mala obrovské šťastie.
„Nechcelo sa mi však volať novinárom, že aha, toto sa mi stalo, napíšte o tom,“ priznala otvorene Andrea Pálffy Belányiová, ktorá sa nakoniec rozhodla ísť s pravdou von. Na chodbách Národného onkologického ústavu v Bratislave ju totiž spoznal čitateľ denníka Nový Čas a príbeh, ktorý doteraz poznala len hŕstka jej najbližších, sa rozhodla prvýkrát vyrozprávať. Obľúbená moderátorka pôsobila pokojne, vyrovnane a s úsmevom, hoci jej lekári diagnostikovali rakovinu.
Mama postihnutého dieťaťa
„Mám šťastie, že to mám takto prirodzene, takú mám povahu. Veselú a optimistickú,“ povedala o sebe v úprimnom rozhovore pre Nový Čas. Rakovina podľa Belányiovej prišla nečakane, bez varovania, bez príznakov, bez dôvodu na obavy. „Bol to pre mňa obrovský šok. Nič mi nebolo, nič som si nenahmatala a zrazu – bum. Najprv som sa, samozrejme, poľutovala, poplakala si, ale potom už viac prevážil pocit hnevu. Pretože mi prišlo hrozné, že ako mama postihnutého dieťaťa sa mám boriť ešte aj s takouto diagnózou,“ opísala moment, ktorý jej obrátil život naruby.
Zachránilo ju pritom niečo, čo mnohé ženy stále odkladajú – preventívna prehliadka. „Bola som na pravidelnej mamografii, keďže som zástancom preventívnych kontrol. Nič tomu nepredchádzalo, jednoducho som sa z plného zdravia stala onkologickou pacientkou. Zachytilo sa to našťastie vo veľmi skorom štádiu. Ak by som na tej preventívke nebola, ešte dlho by som si ja nič nenahmatala,“ povedala otvorene Belányiová, ktorá každej žene radí, aby nezanedbávala preventívne vyšetrenia. „A hlavne nech si z hláv vyhodia tie hlúposti o škodlivosti alebo bolestivosti mamografie,“ dodala rázne.
Čo na to Saskia
O svojej diagnóze Andrea Pálffy Belányiová nemlčala, no ani ju nešírila do sveta. Vedeli o nej vraj tí, ktorí mali – kolegovia, blízki, ľudia, ktorých stretla počas liečby a boli jej oporou. Moderátorka otvorene priznala, že sa o ňu bála celá rodina, no dcérka Saskia chorobu nevnímala tak, ako by ju vnímalo zdravé dieťa.