Ónyxová smršť. Epické pokračovanie, ktoré vás strhne ako divoko letiaci drak
Zatiaľ čo prvý diel Štvrté krídlo sa sústredil na boj o prežitie v rámci akadémie, Ónyxová smršť rozširuje obzor. Violet musí prekročiť hranice ochrannej bariéry, riskovať život a hľadať spojencov tam, kde by to čakal len málokto.
Pravda, ktorú nesie, je nebezpečná. Ak by vyšla najavo, mohla by zničiť všetko, čo miluje. Na druhej strane, bez nej niet šance na víťazstvo. A nad tým všetkým sa vznáša hrozba smršti, ktorá nešetrí nikoho.
Po takmer osemnástich mesiacoch na Basgiathskej vojenskej akadémii si Violet Sorrengailová uvedomuje, že na štúdium už nie je čas. Bitka vypukla a nepriatelia ohrozujú nielen akadémiu, ale prenikli aj do ich vlastných radov. Navarra zúfalo potrebuje posily, je však skoro nemožné poznať, komu sa dá veriť.
Violet tak čaká náročná úloha, ktorá preverí jej silu, dôvtip a šťastie. Musí sa vydať za hranice ochranného štítu, aby získala nových spojencov a s ich pomocou ochránila svojich milovaných, aj keby to znamenalo udržať tajomstvo natoľko veľké, že by dokázalo všetko zničiť.
Potrebujú armádu. Potrebujú mágiu. A potrebujú to, čo dokáže nájsť len Violet: pravdu. Blíži sa však smršť a nie je isté, kto prežije jej besnenie.
Vypočujte si úryvok.
Číta Zuzana Jurigová Kapráliková:
Ónyxová smršť má akciu a napätie, príbeh má rýchle tempo, je plný bojov, taktiky a prekvapivých odhalení. Autorka k tomu pridáva emócie a vie, ako čitateľa vtiahnuť – pútavo podáva vzťahy, priateľstvá aj lásku, ktoré sú vykreslené s veľkou dávkou citlivosti.
Kniha sa krátko po vydaní dostala na vrcholy rebríčkov bestsellerov a je dobré, že autorka dokázala nadviazať na úspech prvých dvoch kníh. Udržala príbeh svieži a pútavý. Majstrovsky kombinuje romantiku s epickým fantasy príbehom.
Mimochodom, Rebecca Yarros priznala, že pokračovania písala pod obrovským tlakom po úspechu Štvrtého krídla. Sama seba opisuje ako „bojovníčku v písaní“ – presne vedela, že musí vyhrávať bitku s každou kapitolou.
Špeciálne prvé vydanie knihy s oriezkou v limitovanom počte kusov.
Z anglického originálu Onyx Storm (Red Tower Books is an imprint of Entangled Publishing, LLC., 2025) preložila Ivana Cingelová.
Milan Buno, knižný publicista