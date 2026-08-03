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Nestačí vyvetrať a zapnúť klimatizáciu. Ak nechcete trpieť v prehriatom aute, riaďte sa touto zásadou
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Nestačí vyvetrať a zapnúť klimatizáciu. Ak nechcete trpieť v prehriatom aute, riaďte sa touto zásadou

Dodržiavaním týchto pravidiel zabránite tomu, aby sa vaše auto premenilo na rozpálenú pec.

Rozpálené auto je počas leta nočnou morou takmer každého vodiča. Vysoké teploty dokážu interiér premeniť na skleník, čo nie je iba nepríjemné, ale v niektorých situáciách aj nebezpečné. Ak sa však budete riadiť týmito ôsmimi jednoduchými tipmi, leto v aute zvládnete prežiť bez problémov.

8. Parkujte v tieni

Ideálne je parkovať v krytých garážach, no nie vždy je to možné. Ak teda musíte auto odstaviť vonku, snažte sa vybrať miesto, kde bude čo najdlhšie tieň. Ideálne je zastaviť blízko budovy alebo veľkého stromu, hoci v tomto prípade treba počítať s tým, že po návrate na kapote môžete objaviť nepríjemné prekvapenie v podobe lepkavej miazgy alebo vtáčieho trusu.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/stefamerpik

Vo všeobecnosti však automobilový magazín Motortrend odporúča vozidlo nasmerovať tak, aby čelné sklo aj väčšina ostatných okien zostali v tieni. Tým sa interiér o niečo menej prehreje.

7. Otvorte okná

Ďalším spôsobom, ako vyhnať horúčavu z auta, je otvoriť okná. Na verejných priestranstvách to však nie je vždy najbezpečnejšie riešenie. Pomôcť môže už aj malá štrbinka, vďaka ktorej bude môcť v interiéri prúdiť vzduch, no tá istá medzierka môže zlodejom značne uľahčiť prácu. Ak však parkujete na bezpečnom mieste, napríklad na vlastnom dvore, otvorené okná by mali byť samozrejmosťou.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: freepik.com/Mariya Tarakhnenko

6. Tienidlá a slnečné clony

Ide o najjednoduchšie, no zároveň veľmi účinné riešenie. Bežné tienidlá bránia priamemu slnečnému žiareniu preniknúť do auta, čím výrazne znižujú prehrievanie interiéru. Nejde o zázrak, no zvládnu toho dosť, pretože blokujú ostré slnko. Najlepšie je nasadiť ich okrem čelného skla aj na bočné okná a najúčinnejšie sú tie reflexné vyrobené z materiálu ako napríklad mylar.

5. Autoplachty

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