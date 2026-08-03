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Turecký milionár ju nedrží v zlatej klietke. Tereza Maxová žije s moslimom, ktorý si dá aj poldeci
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Turecký milionár ju nedrží v zlatej klietke. Tereza Maxová žije s moslimom, ktorý si dá aj poldeci

Keď si ním nebola istá, pomohla jej veštba.

Keď sa po bolestivom rozvode ocitla sama s malým synom, na novú lásku ani nemyslela. Všetku energiu venovala práci a rodine a bola presvedčená, že ďalší vzťah ešte dlho nepríde. Osud to však zariadil inak. Česká modelka Tereza Maxová stretla na dovolenke v Juhoafrickej republike tureckého realitného magnáta Buraka Öymena, ktorý si ju nezískal drahými darmi ani okázalými gestami, ale obyčajnou ľudskosťou. Dnes sú spolu už takmer dve desaťročia a modelka otvorene priznáva, že muž, ktorého by mnohí podľa pôvodu automaticky zaradili do stereotypnej predstavy „tureckého milionára“, ju nedrží v zlatej klietke.

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Džentlmen z iných čias

Keď sa Tereza Maxová v roku 2006 vybrala s mamou a šesťročným synom Tobiasom na dovolenku do Juhoafrickej republiky, netušila, že práve tam stretne muža, ktorý sa stane jej životným partnerom. „Boli to tri roky od rozvodu a vôbec som nebola pripravená začať nový vzťah. Nikoho som nehľadala. Ale človek mieni, život mení,“ spomínala v rozhovore pre Vogue na osudnú dovolenku, na ktorej spoznala Buraka. Ich zoznámenie pritom vôbec nepripomínalo romantickú komédiu. Obaja sa prihlásili na výlet za pozorovaním veľkých bielych žralokov, na ktorý bolo treba vstávať ešte pred svitaním a absolvovať niekoľkohodinovú cestu autobusom.

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Väčšine dovolenkárov sa do toho nechcelo, no Burak neváhal. Počas celej cesty si navyše trpezlivo získaval sympatie nielen Terezy, ale aj jej malého syna. „Pozorne sa o nás staral aj počas samotného potápania. Mama sa ku mne naklonila a povedala: ‚Tento muž je skvelý! Je ako džentlmen z iných čias.' Bola to práve ona, kto si to všimol ako prvý,“ spomínala modelka.

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Ani Burak na ich prvé stretnutie nikdy nezabudol. Ako prezradil pre Vogue, do Juhoafrickej republiky pricestoval úplnou náhodou. V tom čase žil v Istanbule a venoval sa realitám, čo robí dodnes. „Bola to moja prvá cesta do Afriky. A domov som sa vrátil s úžasným darom – láskou,“ zaspomínal si a s úsmevom dodal: „Vďakabohu za babičku. Keď som ju prvýkrát uvidel, povedal som si: Jej dcéra musí byť úžasná!“

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Veštba, ktorá jej zmenila život

Tereza a Burak postupne zistili, že obaja veria v humanizmus, dobro ľudí a otvorenú komunikáciu. Hoci jej bol od začiatku sympatický, predstava života po boku muža z Turecka v nej spočiatku vyvolávala otázniky. Nevedela, či je pripravená začať nový vzťah, a už vôbec nie s človekom z úplne iného kultúrneho prostredia. Nakoniec jej vraj pomohla nečakaná veštba od jednej z najznámejších českých modeliek.

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