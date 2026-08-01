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Chorvátka odhalila posledný lacný ostrov v krajine. Za obed pre dvoch zaplatila menej, než čakala
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Chorvátka odhalila posledný lacný ostrov v krajine. Za obed pre dvoch zaplatila menej, než čakala

Mnohí Slováci naň nedajú dopustiť.

Mnohí dovolenkári majú pocit, že Chorvátsko je každým rokom drahšie a dovolenka pri Jadrane sa pomaly stáva luxusom. K moru odchádzajú s obavou, že za obyčajný obed, kávu či zmrzlinu zaplatia podstatne viac ako kedysi. Nie všetky destinácie však potvrdzujú túto povesť. Chorvátska cestovateľka zo Záhrebu sa po niekoľkých dňoch strávených na jednom ostrove rozhodla podeliť o skúsenosť, ktorá ju úprimne prekvapila. Pred cestou očakávala vysoké účty za jedlo, nápoje aj parkovanie, ale namiesto toho objavila miesto, kde ju ceny príjemne prekvapili.

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Príspevok používateľa Visit Krk island (@visitkrkisland)
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Porovnanie cien

„Ceny sú omnoho nižšie, než som čakala. Dúfam, že ich nezdvihnú, až sa rozbehne hlavná sezóna,“ hovorila nadšene pre Večernji list koncom júna, keď opisovala dovolenku na ostrove Krk. Počas pobytu navštívila Omišalj, Bašku, mesto Krk aj Njivice, posedela si v kaviarňach na promenádach aj v reštauráciách priamo v historických centrách. Ceny si pritom neustále porovnávala s tými, na ktoré je zvyknutá doma v Záhrebe.

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Keď si napríklad s kamarátkou objednali dve kávy s mliekom a dva nápoje Cedevita, celkový účet bol osem eur. „Samozrejme, už sú preč časy, keď káva stála niečo vyše jedného eura. Dnes sme radi, ak stojí dve. Ale keď to porovnám s cenami v záhrebských kaviarňach, vychádza to naozaj veľmi dobre,“ priznala. Príjemne ju prekvapil aj obed v jednej z obľúbených reštaurácií.

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Príspevok používateľa Marek Zeleňák | PHOTOGRAPHER 📸🌡️☀️ (@_marekzelko_)
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Dve pizze – jedna s prosciuttom, druhá s morskými plodmi – spolu s pohárom vína a nealkoholickým nápojom stáli 32 eur. „Nemôžem povedať, že sme si vyberali tie najlacnejšie jedlá. O to viac ma prekvapilo, že sme sa za obed pre dve osoby dostali hlboko pod 50 eur,“ povedala. Aj zmrzlina ju vyšla lacnejšie, než čakala. Za kopček zaplatila dve eurá, pričom podľa nej sa v niektorých častiach Záhrebu predáva aj za 2,50 eura.

Chorvátske rozsiahle pobrežie je známe kamennými plážami, ale nájdu sa aj miesta pre milovníkov piesku.
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Pozitívne hodnotila aj parkovanie. V centre mesta Krk stojí približne 1,50 eura za hodinu a zaplatiť sa dá jednoducho cez aplikáciu alebo SMS. Pri najvyhľadávanejších plážach sú ceny o niečo vyššie, väčšinou sa však pohybujú od 1,50 do troch eur za hodinu. Jedinou položkou, ktorú označila za drahšiu, bol prenájom plážového setu. Dve ležadlá so slnečníkom stoja približne 20 až 30 eur na deň. Väčšinu dovolenky preto strávila s obyčajným uterákom a opaľovacím krémom.

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Príspevok používateľa Nina Brubnjak (@nina.brubnjak)
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Recenzie Slovákov

„Keď to porovnám s inými prímorskými destináciami, Krk je naozaj cenovo dostupný. Ostala som veľmi príjemne prekvapená,“ uviedla o ostrove, ktorý si nezískal len domácich. Aj medzi Slovákmi patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie a mnohí tvrdia, že sa naň radi vracajú nielen pre prijateľné ceny.

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