Tradičné slovenské meno je najznamejšie vo svete, obľúbené je aj v Afrike. Má mystický a hlboký význam
Prekladá sa do viac ako 30 jazykov.
Nepatrí ani do top dvadsiatky slovenských chlapčenských mien, napriek tomu sa prekladá až do 32 jazykov a jeho nositeľmi sú ľudia po celom svete. Má aj ženský variant a ľahko sa prekladá do rôznych jazykov. Ľudí s týmto menom nájdete aj na Kréte, v Dánsku, Katalánsku či dokonca v Afrike, píšu Aktuality. Istotne aj vy poznáte minimálne jedného človeka, ktorý nosí toto krásne meno.
V Poľsku ho obľubujú
A hoci sa nenachádza na popredných priečkach v počte použitia, mnohí rodičia si pre svoje dieťa volia práve toto meno. U nás boli v roku 2025 najpopulárnejšie mená Jakub, Samuel, Oliver, Adam či Michal. Svetoznáme a najviac medzinárodné meno je populárne napríklad v Poľsku.
Už niekoľko rokov je to najobľúbenejšie chlapčenské meno, ale niet divu. Znie krásne a navyše má aj svoj špecifický, hlboký význam. Dá sa použiť všestranne, existuje naň aj množstvo prezývok a zdrobnenín – je jednoducho skvelé a všestranné.
Tradičné po celom svete
Má hebrejský aj nemecký pôvod a v preklade znamená „Boh/Jahve je milostivý“. Už tušíte, aké meno by to mohlo byť?