Podobáte sa na svoje meno? Vedci pri skúmaní stoviek dobrovoľníkov odhalili zvláštnu súvislosť
Zistenia tejto štúdie by mohli prinútiť rodičov zamyslieť sa nad tým, aké mená vyberú pre svojich novorodencov.
Vyzeráte ako vaše meno? Vedci tvrdia, že je veľká šanca, že áno. Myslia tým, že ľudia akoby dorástli do čŕt tváre, ktoré spoločnosť spája s konkrétnymi menami. Ako ďalej píše TODAY, podľa štúdie publikovanej v časopise Journal of Personality and Social Psychology sa môžete v skutočnosti tak podobať na Katku, Zuzku alebo Janka, že ľudia dokážu uhádnuť vaše meno len na základe fotografie vašej tváre.
Majú svoje stereotypy
Ako spoločnosť máme určité očakávania spojené s konkrétnymi menami, hovorí hlavná autorka štúdie Yonat Zwebner a dodáva: „Z predchádzajúceho výskumu už vieme, že mená majú svoje stereotypy. Napríklad predchádzajúce publikované štúdie ukazujú, že v USA budete hodnotiť osobu menom Katherine ako úspešnejšiu ako osobu menom Bonnie. Osobu menom Scott budete hodnotiť ako populárnejšiu ako Herman. Navyše vieme, že si ľudia predstavujú Boba s okrúhlejšou tvárou v porovnaní s Timom,“ vysvetľuje ďalej v rozhovore odborníčka s tým, že podľa nich to je zistenie, ktoré by mohlo prinútiť rodičov zamyslieť sa, keď premýšľajú o menách pre svojich novorodencov. Otázka však znie: Ovplyvní toto meno, ako bude dieťa vyzerať, keď vyrastie?
Yonat Zwebner, ktorá sama porodila dieťa, je tento dôsledok úplne jasný. „Ak meno môže ovplyvniť vzhľad, môže ovplyvniť mnoho ďalších vecí a tento výskum otvára dôležitý smer, ktorý môže naznačovať, ako by mali rodičia lepšie zvážiť mená, ktoré dávajú svojim deťom,“ uviedla výskumníčka na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme.
Aby zistili, či naše krstné mená ovplyvňujú náš vzhľad, Zwebner a jej kolegovia vykonali sériu experimentov, do ktorých sa zapojili stovky dobrovoľníkov z Izraela a Francúzska.