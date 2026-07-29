O dcérku museli bojovať. Komik Jakub Zitron Ťapák zbožňuje na svojej Saške vec, ktorá je mnohým na ťarchu
Či príde skôr dieťa, alebo zásnuby a svadba, to už je pre mňa druhoradé, hovorieval v minulosti známy stand-up komik.
„Ten Ťapák?“ pýtali sa kedysi ľudia, keď Jakub „Zitron“ Ťapák niekam prišiel. Známy stand-up komik totiž pochádza z umeleckej rodiny, dedo bol známy režisér a herec, otec umelecký sochár a strýko Marek zas patrí medzi známe herecké mená. Preto by sa mohlo zdať, že vďaka priezvisku mal v živote cestičku pekne vyšliapanú a vždy všetko dostal, čo chcel. Opak je však pravdou.
Jakub mal so svojím životom vlastné plány a hoci sa vydal v rodinných stopách, predsa len trošku iným smerom. V tom ho už dlhé roky podporuje manželka Saška, ktorá mu stand-upy dokonca veľakrát píše. Dostala ho práve humorom a aj ďalšou vecou, ktorú na nej podľa vlastných slov zbožňuje.
Marcin a Kraus mu to ukázali
Rodák z Bratislavy vyrastal v umeleckej rodine, preto asi nikoho neprekvapí, že aj on sa vydal na umeleckú dráhu. Rodičia ho však podľa jeho slov nikdy nenútili, aby sa venoval niečomu, čo by nemal rád.
„Ja som miloval rôzne rodinné oslavy, kde sme zhodou okolností pozerávali Twister a Uragán. Ja som sa dokonca naučil celý text Krímešu a v detskom tábore som vyhral talentovú súťaž s touto pesničkou. Ty a Andy Kraus ste boli takí tí zabávači, ktorí mi ukázali, že toto sa dá robiť v telke,“ prezradil Jakub Petrovi Marcinovi v jeho šou Neskoro večer.
Pracuj na tom
Ešte predtým, ako nakoniec zakotvil pri stand-upe, sa dlho na scéne pohyboval ako tanečník, pôsobil dokonca po boku Laciho Strikea v jeho tanečnej skupine SDA. Niekedy v tom čase vznikla aj jeho prezývka „Zitron“, bez ktorej si ho už mnohí ani nevedia predstaviť. „Toto je strašne dlhý a nudný príbeh. Vzniklo to v časoch, keď som ešte tancoval breakdance a spolutanečníci si všimli, že veľmi často pijem citrónové nápoje, tak ma tak označili,“ priznal so smiechom pre Topky.
Neskôr si vyskúšal aj moderovanie v televízii, no učaroval mu až stand-up. Dnes sa mu venuje už niekoľko rokov a patrí medzi najžiadanejších slovenských komikov. „Zapáčil sa mi ten žáner, sledoval som videá z Ameriky a zistil som, že na Slovensku Jano Gordulič robí takú vec, že neznámy človek si môže zadarmo prísť vyskúšať tri minúty svojho materiálu. Dlho som sa odhodlával, ale nakoniec som prišiel a vyskúšal som. On povedal, že je to dobré, niečo tam je, pracuj na tom a odvtedy sa to vlečie so mnou,“ opísal Jakub, ako to celé začalo.
Ahoj-ahoj
Humor ho však nesprevádza len v kariére komika, zaujal ho aj na jeho manželke Alexandre.