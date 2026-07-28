Tisícku ušetríte bez námahy. Trik zo sociálnych sietí sľubuje podozrivo jednoduchý spôsob šetrenia
Stačí prehľad a trochu disciplíny.
V časoch, keď veľká časť výplaty zmizne ešte skôr, než si ju stihneme poriadne užiť, sa šetrenie môže javiť ako luxus. Mnohí majú pocit, že bez nadpriemerného príjmu sa k reálnym úsporám jednoducho nedostanú. Na sociálnych sieťach sa však čoraz častejšie objavujú rady, ktoré ukazujú opak – a jedna z nich sľubuje tisícku za tri mesiace.
Na TikToku sa šíri jednoduchá metóda sporenia, ktorá má pomôcť našetriť tisícku bez zložitých aplikácií či drastických obmedzení. Hoci pôvodne ide o doláre, veľmi jednoducho sa dá prispôsobiť aj na eurá. Zdieľa ju účet @createdbymardia, ktorý sa dlhodobo venuje praktickým tipom na hospodárenie s peniazmi a reaguje aj na konkrétne situácie svojich sledovateľov.
Jednoduchý plán
Základom celej metódy je prehľad. Autorka odporúča presne si napísať, akú sumu chce človek ušetriť a za aké obdobie. V jej prípade ide o tri mesiace, počas ktorých si peniaze odkladá postupne, nie naraz.
Sama to viaže na výplatu, ktorú dostáva každé dva týždne, no systém sa dá prispôsobiť aj mesačnému príjmu. Ak si cieľ rozdelíte na šesť častí, vychádza to približne na 167 eur každé dva týždne. Pri týždennom rozpočítaní ide o necelých 84 eur, mesačne zhruba 334 eur. Po troch mesiacoch sa tak suma vyšplhá na približne 1 000 eur.