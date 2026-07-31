Hygienička: Varená kukurica by mala byť horúca až do stredu. Prezradila, akú chybu robia jej predajcovia
Hygienička upozorňuje na riziká.
Vôňa varenej kukurice sa počas horúceho dňa šíri po celej pláži a len málokto jej dokáže odolať. Keď sa k tomu pridá pocit hladu po kúpaní a predajca prejde priamo okolo vašej deky, rozhodovanie zvyčajne netrvá dlho. Aj pri tejto zdanlivo neškodnej letnej pochúťke by sme sa však mali najskôr pozorne rozhliadnuť.
Ako upozorňuje hygienička Josefína Adžič na sociálnej sieti, problémom nemusí byť samotná varená kukurica, ale spôsob, akým ju predajca skladuje a podáva. Teplo a vlhko totiž vytvárajú vhodné podmienky na množenie baktérií a riziko môže prezradiť už niekoľko detailov.
Musí zostať horúca
Prvým dôležitým ukazovateľom je teplota kukurice. Ak ju predajca vyberá z boxu, podľa hygieničky by sa z neho malo viditeľne pariť. Vlažný klas, ktorý zostal dlhší čas v teplom prostredí, by mal byť dôvodom na opatrnosť.
Pozornosť treba venovať aj samotnej kukurici. Nemala by byť iba zľahka zohriata na povrchu. „Kukurica by mala byť šťavnatá a horúca až do stredu,“ vysvetľuje odborníčka. Ak je vnútri vlažná alebo studená, radšej si ju nekupujte. „Vlažná kukurica je raj pre baktérie,“ varuje.