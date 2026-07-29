Zbláznila si sa, Slováci sa hanbia, hovorili jej. Lucia Siposová šteklivým projektom posúva hranice ľudí
Známa herečka odhaľuje nahotu duše.
„Zbláznila si sa! Slováci sa hanbia!“ Takto ju odhovárali, keď sa púšťala do šteklivého projektu, na aký na Slovensku nie sme vôbec zvyknutí. No Lucia Siposová sa veru odradiť nenechala a v hlavnom meste predsa len otvorila unikátny kabaret, plný nahoty aj jemnej erotiky.
Známa herečka, ktorá nemala šťastie na životnú lásku ani na potomkov, po rokoch pochopila, že tadiaľ cesta nevedie a že to asi nebude jej osud. A tak sa začala naplno sústrediť na iné veci vo svojom živote. Okrem iného sa stala aj riaditeľkou spomínaného kabaretu a napriek tomu, že Slováci sú konzervatívnym národom, získala si mnoho fanúšikov a priaznivcov. Ako prezradila, šteklivé vystúpenia podľa nej majú ukazovať ani nie tak nahotu tela, ale skôr duše. A tiež posúvať hranice ľudí, aby sa nebrali príliš vážne.
Podriaďovala sa
Rodáčke z Bratislavy sa síce v kariére vždy darilo a a dvere do umeleckej brandže mala otvorené nielen u nás, ale aj u našich západných susedov, v láske jej život ani osud nepriali. Roky sa síce pokúšala o rodinu i partnera, mala aj vážny vzťah, ten jej však žiaľ nevyšiel. „Som submisívna žena, ktorá sa dosť podriaďovala mužom. A dnes si myslím, že to bola chyba,“ priznala Lucia Siposová ešte kedysi v rozhovore pre magazín Moja psychológia s tým, že si vypočula aj to, že nemôže mať práve spomínaný kabaret.
A keďže umelkyňu si láska v súkromí nenašla, rozhodla sa, že sa v živote zameria na iné veci. Keď však chcela priniesť na Slovensko dovtedy nevídaný projekt - kabaret, spočiatku ju mnohí ľudia od tej myšlienky aj odrádzali. Lucia Siposová to priznala v rozhovore pre Život s tým, že jej hovorili, že veď Slováci sú hanbliví a nik tam chodiť nebude.
No mýlili sa. „Nie je to tak. Sme ľudia ako všetci ostatní. A kabaret je pre mňa výborný nástroj, aby som sa dostala cez humor, cez ľahkú provokáciu, hudbu a tanec k ľudskému srdcu a možno posúvala hranice ľudí a uvoľnila ich. Aby sa nebrali až tak vážne,“ hovorí herečka, podľa ktorej je super, že sme rozmanití a môžeme byť, akí chceme.