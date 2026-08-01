Po vraku lietadla pátrali 74 rokov. Následky tragickej nehody cítime pri cestovaní ešte aj dnes
Trosky havarovaného lietadla našli prednedávnom v oceáne po 74 rokoch.
Z každého nešťastia či zlého rozhodnutia by sme si mali vziať príklad a poučiť sa. Rada, ktorú počúvame od detstva, platí v prípade lietadla Clipper Endeavor spoločnosti Pan Am stopercentne. Táto nehoda totiž navždy ovplyvnila letecký priemysel na celom svete.
Letelo pár minút
Písal sa 11. apríl 1952, keď 64 cestujúcich a päť členov posádky nastúpilo v portorickom San Juane na let Pan Am Flight 526A. Let smerujúci do New Yorku sa však skončil krátko po štarte, keď došlo k poruche hneď dvoch motorov. Piloti následne bezpečne pristáli na hladine oceánu v blízkosti Portorika.
V tomto momente ešte žilo všetkých 69 pasažierov, následné udalosti však zapríčinili, že prežilo len 17 z nich. Lietadlo sa totiž na hladine oceánu udržalo iba niekoľko minút. V rozhodujúcich chvíľach zavládla panika, ktorá napokon stála ľudské životy.
Pasažieri sa pokúšali hľadať záchranné vesty, zatiaľ čo posádka lietadla zas venovala pozornosť nafukovacím člnom. Lietadlo sa dostalo pod vodnú hladinu a rozdelilo na dve časti len tri minúty po pristátí a dokonca len deväť minút od odletu z letiska. Tridsaťdeväť tiel sa nikdy nenašlo a donedávna ani vrak lietadla.
Nehoda úplne zmenila lietanie
Následné vyšetrovanie nehody lietadla Clipper Endeavor znamenal hotovú revolúciu v bezpečnosti lietania, ktorú môžeme na vlastné oči vidieť aj dnes pri každom lete.