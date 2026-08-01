Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po vraku lietadla pátrali 74 rokov. Následky tragickej nehody cítime pri cestovaní ešte aj dnes
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

S ventilátorom opakujeme stále tú istú chybu. Počas horúcich dní pritom stačí zmeniť jedinú vec

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Ranný reset osvieži byt v horúčavách a zlepší vám celý deň. 5-minútovú metódu chvália aj experti

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po vraku lietadla pátrali 74 rokov. Následky tragickej nehody cítime pri cestovaní ešte aj dnes

Trosky havarovaného lietadla našli prednedávnom v oceáne po 74 rokoch.

Z každého nešťastia či zlého rozhodnutia by sme si mali vziať príklad a poučiť sa. Rada, ktorú počúvame od detstva, platí v prípade lietadla Clipper Endeavor spoločnosti Pan Am stopercentne. Táto nehoda totiž navždy ovplyvnila letecký priemysel na celom svete.

Letelo pár minút

Písal sa 11. apríl 1952, keď 64 cestujúcich a päť členov posádky nastúpilo v portorickom San Juane na let Pan Am Flight 526A. Let smerujúci do New Yorku sa však skončil krátko po štarte, keď došlo k poruche hneď dvoch motorov. Piloti následne bezpečne pristáli na hladine oceánu v blízkosti Portorika.

V tomto momente ešte žilo všetkých 69 pasažierov, následné udalosti však zapríčinili, že prežilo len 17 z nich. Lietadlo sa totiž na hladine oceánu udržalo iba niekoľko minút. V rozhodujúcich chvíľach zavládla panika, ktorá napokon stála ľudské životy.

Prečítajte si tiež: Sabrinu vo vzduchu zrazilo lietadlo, no dokázala sa zachrániť. VIDEO vám zaručene privodí zimomriavky

Pasažieri sa pokúšali hľadať záchranné vesty, zatiaľ čo posádka lietadla zas venovala pozornosť nafukovacím člnom. Lietadlo sa dostalo pod vodnú hladinu a rozdelilo na dve časti len tri minúty po pristátí a dokonca len deväť minút od odletu z letiska. Tridsaťdeväť tiel sa nikdy nenašlo a donedávna ani vrak lietadla.

Nehoda úplne zmenila lietanie

Následné vyšetrovanie nehody lietadla Clipper Endeavor znamenal hotovú revolúciu v bezpečnosti lietania, ktorú môžeme na vlastné oči vidieť aj dnes pri každom lete.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Vylievate vodu zo zemiakov rovno do umývadla: Je to veľká chyba a mali by ste vedieť PREČO!

Vylievate vodu zo zemiakov rovno do umývadla: Je to veľká chyba a mali by ste vedieť PREČO!

Suseda mi poradila geniálny TRIK s droždím, s ktorým zakorenia aj rezané ruže z kytice: Teraz ich mám plnú záhradu!

Suseda mi poradila geniálny TRIK s droždím, s ktorým zakorenia aj rezané ruže z kytice: Teraz ich mám plnú záhradu!

Vďaka tomuto OKAMŽITE rozpoznáte rozdiel medzi pravým a falošným medom!

Vďaka tomuto OKAMŽITE rozpoznáte rozdiel medzi pravým a falošným medom!

Domác trik, ako vyčistiť horáky BEZ drhnutia: Žiadna špina ani mastnota, žiaria ako nové!

Domác trik, ako vyčistiť horáky BEZ drhnutia: Žiadna špina ani mastnota, žiaria ako nové!

Plný hrniec

SLIVKY mi vydržia celý rok: Toto bude váš obľúbený recept!

SLIVKY mi vydržia celý rok: Toto bude váš obľúbený recept!

Bravčové plátky na šťave: Recept na nesmierne dobrý obed pripravený za minútku!

Bravčové plátky na šťave: Recept na nesmierne dobrý obed pripravený za minútku!

KEBAB z panvice, ktorý chutí úplne ako z grilu: RECEPT mám od tureckého šéfkuchára, ktorý sa s ním preslávil!

KEBAB z panvice, ktorý chutí úplne ako z grilu: RECEPT mám od tureckého šéfkuchára, ktorý sa s ním preslávil!

Melón mám v lete skoro každý deň, ale toto by mi nenapadlo ani vo sne: Dajte celý kus do MRAZNIČKY, toto z neho môžete mať!

Melón mám v lete skoro každý deň, ale toto by mi nenapadlo ani vo sne: Dajte celý kus do MRAZNIČKY, toto z neho môžete mať!

Zdravé tipy

NÁPOJ „tukožrút“, ktorý rozpúšťa kilá na počkanie: Stačí piť 2x za deň – schudnete a odstránite „odpad“ z tela!

NÁPOJ „tukožrút“, ktorý rozpúšťa kilá na počkanie: Stačí piť 2x za deň – schudnete a odstránite „odpad“ z tela!

Toto by mal práve v týchto dňoch vedieť každý: Tušíte, čo dokážu slivky, keď ich dáte len na 12 hodín do mrazničky?

Toto by mal práve v týchto dňoch vedieť každý: Tušíte, čo dokážu slivky, keď ich dáte len na 12 hodín do mrazničky?

Najsilnejší LIEK NA KĹBY máte v lete rovno pod nosom, učil ma dedo: Odstráni bolesť, lieči artritídu a ak máte kŕče, nedáte ho z ruky!

Najsilnejší LIEK NA KĹBY máte v lete rovno pod nosom, učil ma dedo: Odstráni bolesť, lieči artritídu a ak máte kŕče, nedáte ho z ruky!

Nedávajte ju len do koláčov: Pár kusov škorice zalejte olejom – čo z toho vynikne vyvážia zlatom v každej rodine!

Nedávajte ju len do koláčov: Pár kusov škorice zalejte olejom – čo z toho vynikne vyvážia zlatom v každej rodine!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.