Mamička chcela tesársky rez, otecko prišiel s pol kilom cukru. Vtipné situácie z našej pôrodnice bavia ľudí
Keď emócie popletú slová.
Napätie, emócie, únava aj obrovská radosť. Pôrodné sály sú miestom, kde sa stretávajú silné chvíle, no občas sa do nich vkradne aj nečakaný humor. Kým v úvode roka internet valcovali vtipné mená bábätiek, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa rozhodla zverejniť úsmevné hlášky z pôrodnice. Ukázala tak, že aj v náročných momentoch má ľudskosť a úsmev svoje miesto.
S úsmevom v práci
Banskobystrická nemocnica sa o vtipné momenty podelila na sociálnej sieti. Ako sama uviedla, išlo o snahu začať nový týždeň s nadhľadom, no zároveň s rešpektom k vážnosti situácií, ktoré v nemocnici denne riešia.
„Hoci platí, že v nemocnici berieme ľudí a situácie vážne, občas sa zrodia aj vtipné momenty,“ napísala nemocnica. Zdravotníčky si podobné hlášky zapisujú priebežne. Po čase však zistili, že ich nazbierali viac než dosť na to, aby sa o ne mohli podeliť aj s verejnosťou.