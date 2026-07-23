Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mamička chcela tesársky rez, otecko prišiel s pol kilom cukru. Vtipné situácie z našej pôrodnice bavia ľudí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Prajeme ti ženu plnú súcitu, odkazujú mu. Michal Navara začína novú etapu pri o 15 rokov mladšej Iryne

Sadla si mu do lona a on kvôli nej zrušil zásnuby. Eva Máziková a Peter vedia, ako si udržať vášeň

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

VEĽKÁ MAPA ochladenia: Niektoré slovenské domácnosti aj zakúria, leto si dá na chvíľu pauzu

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mamička chcela tesársky rez, otecko prišiel s pol kilom cukru. Vtipné situácie z našej pôrodnice bavia ľudí

Keď emócie popletú slová.

Napätie, emócie, únava aj obrovská radosť. Pôrodné sály sú miestom, kde sa stretávajú silné chvíle, no občas sa do nich vkradne aj nečakaný humor. Kým v úvode roka internet valcovali vtipné mená bábätiek, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa rozhodla zverejniť úsmevné hlášky z pôrodnice. Ukázala tak, že aj v náročných momentoch má ľudskosť a úsmev svoje miesto.

S úsmevom v práci

Banskobystrická nemocnica sa o vtipné momenty podelila na sociálnej sieti. Ako sama uviedla, išlo o snahu začať nový týždeň s nadhľadom, no zároveň s rešpektom k vážnosti situácií, ktoré v nemocnici denne riešia.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Foto: Freepik, @rawpixel.com

„Hoci platí, že v nemocnici berieme ľudí a situácie vážne, občas sa zrodia aj vtipné momenty,“ napísala nemocnica. Zdravotníčky si podobné hlášky zapisujú priebežne. Po čase však zistili, že ich nazbierali viac než dosť na to, aby sa o ne mohli podeliť aj s verejnosťou.

Pomýlené pojmy

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Po tejto domácej VÝŽIVE kvitne orchidea skoro NONSTOP: Žiadna pleseň, choroby a kvetov máme 5x toľko!

Po tejto domácej VÝŽIVE kvitne orchidea skoro NONSTOP: Žiadna pleseň, choroby a kvetov máme 5x toľko!

Skúsený ZÁMOČNÍK povedal trik, ako rýchlo dostať zlomený kľúč zo zámky: Ušetríte a FUNGUJE to!

Skúsený ZÁMOČNÍK povedal trik, ako rýchlo dostať zlomený kľúč zo zámky: Ušetríte a FUNGUJE to!

Vydrží až do ďalšej úrody: Najlepšia rada, ako skladovať cesnak, aby nehnil a nezačal klíčiť!

Vydrží až do ďalšej úrody: Najlepšia rada, ako skladovať cesnak, aby nehnil a nezačal klíčiť!

Záhradkári, poznáte účinok PIVA na uhorky? Oživuje mŕtve rastliny, uhorka po ňom opäť ožila!

Záhradkári, poznáte účinok PIVA na uhorky? Oživuje mŕtve rastliny, uhorka po ňom opäť ožila!

Plný hrniec

Nie všetci Slováci si pamätajú toto ovocie z babkinej záhrady: BERIEM plastovú fľašu a vydrží aj na zimu -hodnota sa nedá vyčísliť!

Nie všetci Slováci si pamätajú toto ovocie z babkinej záhrady: BERIEM plastovú fľašu a vydrží aj na zimu -hodnota sa nedá vyčísliť!

Nebesky chutné PARADAJKY na kórejský spôsob: NAJLEPŠIA letná príloha pripravená za pár minút – ideálne na grilovačku aj v nedeľu k rezňom!

Nebesky chutné PARADAJKY na kórejský spôsob: NAJLEPŠIA letná príloha pripravená za pár minút – ideálne na grilovačku aj v nedeľu k rezňom!

Dajte PLNÚ fľašu do mrazničky, nakrájajte a výsledok vás ohromí:V obchode už NEKUPUJEM!

Dajte PLNÚ fľašu do mrazničky, nakrájajte a výsledok vás ohromí:V obchode už NEKUPUJEM!

Univerzálny nálev na uhorky, zeleninu aj huby: Výborný, rokmi overený a bez nakladača!

Univerzálny nálev na uhorky, zeleninu aj huby: Výborný, rokmi overený a bez nakladača!

Zdravé tipy

Prírodná bylina, ktorá sa tradične využíva na odstránenie bolesti a podporu pokojného spánku!

Prírodná bylina, ktorá sa tradične využíva na odstránenie bolesti a podporu pokojného spánku!

Tento nenápadný list je skutočným DAROM Z NEBIES: Jeho ÚČINOK bude velebiť každá žena!

Tento nenápadný list je skutočným DAROM Z NEBIES: Jeho ÚČINOK bude velebiť každá žena!

Škorica a šalvia sú spolu silnejšie ako hocijaký LIEK, hovorila moja starká: Tento recept si pamätajte na celý život!

Škorica a šalvia sú spolu silnejšie ako hocijaký LIEK, hovorila moja starká: Tento recept si pamätajte na celý život!

Starká ma naučila, že surová cibuľa je zázrak pre ženy každého veku: Keď s ňou urobíte toto, rozpúšťa tuky ako nič iné!

Starká ma naučila, že surová cibuľa je zázrak pre ženy každého veku: Keď s ňou urobíte toto, rozpúšťa tuky ako nič iné!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.