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Dara Rolins a jej recept na dokonalú postavu: Hviezdna speváčka prezradila, čo denne zje a vypije
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Dara Rolins a jej recept na dokonalú postavu: Hviezdna speváčka prezradila, čo denne zje a vypije

Popová diva prekročila prah päťdesiatky, tento vek by jej však tipoval asi len málokto.

Štíhla vyšportovaná postava, mladistvá tvár a k tomu kopa energie – to sú atribúty, ktorými sa Dara Rolins môže stále pýšiť, hoci už nepatrí medzi dvadsiatničky. Za tým všetkým stojí nielen tvrdá drina, ale aj zdravý jedálniček. Umelkyňa v rozhovore pre Nový Čas prezradila, aký režim dnes dodržiava a prečo sa ho pred časom rozhodla zmeniť.

Instagram Post
Príspevok používateľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)
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V minulosti tomu verila

Dara Rolins oslávila vlani v decembri 53 rokov, mnohí by jej však tipovali aj omnoho menej – a nie iba vďaka mladistvej tvári, ale aj štíhlej postave, charizme a energii, ktorú speváčka zo seba neustále vyžaruje.

Instagram Post
Príspevok používateľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)
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O tom, že si k dokonalej vizáži pomáha aj chirurgickými či estetickými zákrokmi, sa Dara Rolins netají, vyšportovanú postavu si však vydrela najmä aktívnym spôsobom života a zdravým stravovaním.

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom
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„Veľmi dlho som si myslela, že jesť často, pokojne aj šesťkrát za deň, po malých dávkach, je to najlepšie a najideálnejšie pre telo. Naše telo potrebuje jedlo spracovať, stráviť bielkoviny a trvá osem až 12 hodín, musíte dať medzi jedlami telu čas, aby trávenie prebehlo hladko,“ prezradila Dara Rolins, čomu kedysi verila. Dnes to pritom vidí trochu inak.

Toto vyhovuje jej telu

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