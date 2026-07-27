Dara Rolins a jej recept na dokonalú postavu: Hviezdna speváčka prezradila, čo denne zje a vypije
Popová diva prekročila prah päťdesiatky, tento vek by jej však tipoval asi len málokto.
Štíhla vyšportovaná postava, mladistvá tvár a k tomu kopa energie – to sú atribúty, ktorými sa Dara Rolins môže stále pýšiť, hoci už nepatrí medzi dvadsiatničky. Za tým všetkým stojí nielen tvrdá drina, ale aj zdravý jedálniček. Umelkyňa v rozhovore pre Nový Čas prezradila, aký režim dnes dodržiava a prečo sa ho pred časom rozhodla zmeniť.
V minulosti tomu verila
Dara Rolins oslávila vlani v decembri 53 rokov, mnohí by jej však tipovali aj omnoho menej – a nie iba vďaka mladistvej tvári, ale aj štíhlej postave, charizme a energii, ktorú speváčka zo seba neustále vyžaruje.
O tom, že si k dokonalej vizáži pomáha aj chirurgickými či estetickými zákrokmi, sa Dara Rolins netají, vyšportovanú postavu si však vydrela najmä aktívnym spôsobom života a zdravým stravovaním.
„Veľmi dlho som si myslela, že jesť často, pokojne aj šesťkrát za deň, po malých dávkach, je to najlepšie a najideálnejšie pre telo. Naše telo potrebuje jedlo spracovať, stráviť bielkoviny a trvá osem až 12 hodín, musíte dať medzi jedlami telu čas, aby trávenie prebehlo hladko,“ prezradila Dara Rolins, čomu kedysi verila. Dnes to pritom vidí trochu inak.