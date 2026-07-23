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O paličke ešte chodiť nechce a najväčšie obavy má z počasia. 87-ročný doktor Iľko vie, čo čaká Slovensko
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O paličke ešte chodiť nechce a najväčšie obavy má z počasia. 87-ročný doktor Iľko vie, čo čaká Slovensko

Meteorológ verí v komplexnú bioúdržbu.

„S počasím si tykám.“ Tak znel názov knihy legendárneho meteorológa doktora Jozefa Iľka, ktorý celé desaťročia sprevádzal Slovákov pri rannom vstávaní. Jeho pokojný hlas a predpovede počasia boli neoddeliteľnou súčasťou Telerána, kde vydržal neuveriteľných 26 rokov. V roku 2023 sa s divákmi rozlúčil a odišiel na zaslúžený dôchodok. Teraz sa po dlhšom čase opäť objavil v televízii Markíza, aby si zaspomínal na svoju kariéru. V úprimnom rozhovore prezradil, ako sa dnes vo veku 87 rokov cíti, čo mu pomáha zostať aktívnym a akú predpoveď má pre budúcnosť Slovenska.

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Komplexná bioúdržba

Keď prijal pozvanie do štúdia, mnohých divákov potešilo už len to, že ho opäť videli usmiateho pred kamerami. Sám priznal, že návrat nebol samozrejmosťou. „Mal som určité zdravotné problémy, ktoré ma do istej miery obmedzovali, ale teraz sa to už dá zvládnuť, takže som mohol súhlasiť s tým, že prídem,“ povedal bývalý meteorológ, ktorý sa napriek pribúdajúcim rokom snaží zostať aktívny.

Doktor Jozef Iľko s manželkou Evou / Doktor Iľko v Teleráne
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„No ako sa mám? Tak ako dôchodca. Snažím sa byť aktívny. Ja hovorím, keď sa ma pýtajú, ako sa mám, že mám sa dobre, ale tá komplexná bioúdržba je dosť náročná. Pýtajú sa ma, čo je komplexná bioúdržba. Znamená to, že sa musím nielen pohybovať, ale musím cvičiť aj šedú kôru mozgovú. Preto je to komplexná údržba. To znamená, aby som cvičil pamäť, aby som nezabúdal. Toto cvičenie musí byť stále. Musím robiť niečo aj mentálne,“ vysvetlil v rozhovore pre Markízu doktor Iľko, ktorému veľkú časť dňa zaberú bežné povinnosti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156821933463254&set=a.593534966144460&type=3&ref=embed_post

„Okrem toho, že mám domáce práce, lebo žijem sám, musím ich zvládnuť. To mi zaberie dosť času, lebo nemôžem všetko odfláknuť. Samozrejme, musím aj cvičiť. Ešte minulý rok som chodil na tenis,“ prezradil. Práve tenis bol jeho veľkou vášňou dlhých šesť desaťročí. Rozlúčiť sa s ním však nebolo jednoduché.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158779057893254&set=a.593534966144460

O paličke chodiť nebude

„Mal som 86 rokov a ukončil som 60-ročnú tenisovú kariéru. Myslím si, že to bolo dosť. Ale problémy so zrakom mi to už trochu znemožnili. Teraz sa snažím, aby si svaly opäť zvykli na raketu, ale ide to veľmi ťažko. Uvidíme,“ vysvetľoval pán Iľko, ktorý sa okrem tenisu venoval aj nordic walkingu, ktorý musel pre zdravotné obmedzenia obmedziť, no nevzdáva sa. „Ešte aj teraz občas chodím, ale už veľmi málo. Bývam blízko lesa a chodieval som tam s palicami. Bola to výborná prechádzka. Teraz mi však lekárka povedala, že by som už mal mať palicu. Dcéra mi ju kúpila, ale povedal som jej, že ju ešte veľmi nepotrebujem. Niekedy si ju vezmem pre istotu, keby sa niečo stalo alebo sa narušila rovnováha. Obyčajne ju však nenosím. Ale palice na Nordic Walking ešte mám a ešte ich budem používať,“ dodal.

Počasie v júli by už nemalo byť také extrémne horúce ako to bolo v posledných dňoch.
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Hoci je legendárny meteorológ už na dôchodku, počasie naďalej pozorne sleduje a keď hovorí o budúcnosti Slovenska, neskrýva obavy.

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