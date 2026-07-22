Je sladký, jemný a hlavne tradičný. Ivana Gáborík ukázala recept na najrýchlejší marhuľový koláč
Po vychladnutí ho nezabudnite posypať práškovým cukrom.
Letné mesiace prinášajú jednu ovocnú sezónu za druhou, pestovatelia sa teda pri zbere rozhodne nenudia. Tá marhuľová je vraj po slabších rokoch konečne silnejšia a ak premýšľate, ako to využiť a čo si z tohto chutného ovocia pripraviť, stávkou na istotu je nepochybne poctivý domáci koláč.
Poctivá klasika, ktorá nesklame
Svoj vlastný recept má aj Ivana Gáborík. Tá síce fanúšikom často radí, ako variť zdravo, no v prípade tejto klasiky nešlo o žiadnu fit verziu. Ukázala recept na podľa jej slov najrýchlejší marhuľový koláč, ktorý je tradične sladký a zároveň jemný, a použila ingrediencie, ktoré má väčšina Slovákov celoročne v kuchyni.
Známa tanečníčka totiž pre svojich najbližších varí a pečie veľmi rada. Najviac inšpirácie má vraj práve vtedy, keď sa ozve hlad. „Keď som hladná, moja kreativita ide na 100 percent. Otvorím chladničku, pozriem, čo sa na mňa usmieva, a o pár minút je z toho obed. Bez dlhého premýšľania, bez komplikácií. Len rýchlo, výživne a hlavne dobre,“ napísala v jednom zo svojich príspevkov na sociálnej sieti.