Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pridajte čerstvú mätu a organizmus vám v teple poďakuje. Letný šalát Julie Roberts vyniká vďaka zálievke
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračné obrázky.

Kedy je more najteplejšie? Väčšina dovolenkárov chodí plávať v nesprávnom čase, vravia experti

Marika Gombitová a Talian Alberto.

Opustil vozičkárku, nakoniec sám skončil zle. Marika Gombitová sa na Taliana Alberta nedokáže hnevať

Ilustračná fotografia.

Maldivy, ktoré majú Slováci na skok. S ružovým pieskom na nádhernej pláži sa spája romantická legenda

Ilustračný obrázok / Daniel Šmíd

Slováci robia na all inclusive jednu chybu stále dookola. Je to krádež, varuje expert na etiketu

Ilustračná fotografia.

Veľký test opaľovacích krémov odhalil prekvapenie. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka

Ilustračné obrázky.

Kedy je more najteplejšie? Väčšina dovolenkárov chodí plávať v nesprávnom čase, vravia experti

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

Ilustračný obrázok / Daniel Šmíd

Slováci robia na all inclusive jednu chybu stále dookola. Je to krádež, varuje expert na etiketu

Marika Gombitová a Talian Alberto.

Opustil vozičkárku, nakoniec sám skončil zle. Marika Gombitová sa na Taliana Alberta nedokáže hnevať

Ivan Tásler s partnerkou Denisou / V roku 1994

Podvádzač, písali o ňom v bulvári a on sa nedal. Ivan Tásler sa po rozvode zaľúbil na celebritnej svadbe

Expert na etiketu Ladislav Špaček / Ilustračná fotografia

Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky

Klára Pollertová Trojanová a Ivan Trojan / Vo svadobný deň s druhým manželom Michalom

Od Ivana musela odísť, aby prežila. Klára Trojanová žiari pri architektovi, ktorý ju ľúbi aj ako pavúčicu

Ostrov El Hierro patrí medzi skryté raje v Európe.

Víno lacnejšie ako voda a žiadni turisti. Slováci objavujú jedno z najlepšie strážených tajomstiev Európy

Ilustračné obrázky.

Kedy je more najteplejšie? Väčšina dovolenkárov chodí plávať v nesprávnom čase, vravia experti

Erling Haaland odhalil svoj jedálniček.

Bežný človek by taký jedálniček nezvládol. Hviezdny futbalista Haaland ukázal, čo všetko zje za jeden deň

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pridajte čerstvú mätu a organizmus vám v teple poďakuje. Letný šalát Julie Roberts vyniká vďaka zálievke

Julia Roberts / Ilustračné foto.
Julia Roberts / Ilustračné foto. — Foto: Wikimedia Commons/GabboT, Chat GPT

Herečkin studený šalát je ideálny na leto.

Svetoznáma herečka Julia Roberts nepatrí medzi priaznivcov prísnych nárazových diét. Radšej sa už roky stravuje vyvážene, záleží jej na tom, čo svojmu telu dopraje a to sa napokon odráža aj na jej skvelej figúre. Počas aktuálnych horúčav však ide bokom aj túžba po dokonalej postave, prvoradé je osvieženie. A to sa dá jednoducho docieliť aj na tanieri – napríklad jej ľahkým šalátom.

Je ideálny na horúce dni

Filozofia obľúbenej herečky je jednoduchá a hovorí o tom, že človek musí dobre jesť, aby sa aj dobre cítil. Vyhýba sa vysoko spracovaným jedlám, no zbytočne to nepreháňa ani s tými „superzdravými“, nikdy by z jedálnička nevyradila celú skupinu potravín a pokojne si dopraje aj sladkosti. Všetko však robí s mierou a to bez toho, aby sa hnala za dokonalým zovňajškom.

Instagram Post
Príspevok používateľa Julia Roberts (@juliaroberts)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

„Stačí, že všetci pekne voňajú a majú na tvári úsmev. To je ten najlepší recept na krásu,“ uviedla pre magazín People. Medzi jej internetové recepty, ktoré zľudoveli, patrí aj tento ľahký letný šalát, ktorý je priam ideálny na horúce dni.

Mária Čírová a Zoe
Prečítajte si tiež: Hodí sa do týchto horúčav. Studený šalát od Márie Čírovej zasýti rodičov a poteší všetky deti

Je totiž plný ingrediencií, ktoré vďaka svojej chuti, zloženiu a textúre organizmus zbytočne nezaťažia. Tí, ktorí by ho chceli posunúť na ešte vyššiu úroveň, môžu na záver pridať trochu citrónovej šťavy alebo čerstvú mätu a výsledok bude dokonalý.

Letný šalát Julie Roberts:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Mať 1 zemiak v aute vám môže zachrániť život a nikto vám o tom nepovie!

Mať 1 zemiak v aute vám môže zachrániť život a nikto vám o tom nepovie!

Vysávam doma skoro každý deň, ale o tejto FINTE som nikdy predtým nevedela: Skúste to, keď budete najbližšie upratovať!

Vysávam doma skoro každý deň, ale o tejto FINTE som nikdy predtým nevedela: Skúste to, keď budete najbližšie upratovať!

Ako odstrániť etikety zo sklenených pohárov: 5 jednoduchých, rýchlych a účinných metód

Ako odstrániť etikety zo sklenených pohárov: 5 jednoduchých, rýchlych a účinných metód

Ktoré listy na paradajkách TREBA odstrániť a ktoré NIE? Najdôležitejší MANUÁL pre bohatú úrodu!

Ktoré listy na paradajkách TREBA odstrániť a ktoré NIE? Najdôležitejší MANUÁL pre bohatú úrodu!

Plný hrniec

Babička ma naučila, ako uchovať LIGURČEK na zimu, aby si zachoval všetky živiny, vôňu a chuť ako v lete: Jednoduchá metóda!

Babička ma naučila, ako uchovať LIGURČEK na zimu, aby si zachoval všetky živiny, vôňu a chuť ako v lete: Jednoduchá metóda!

Broskyne na zimu v najchutnejšom náleve: Zachovajú si čerstvosť a vôňu leta na celé mesiace!

Broskyne na zimu v najchutnejšom náleve: Zachovajú si čerstvosť a vôňu leta na celé mesiace!

Veterník na plechu – najlepší zákusok na svete: Nestrácajte čas s každým kúskom zvlášť, toto máte hotové naraz!

Veterník na plechu – najlepší zákusok na svete: Nestrácajte čas s každým kúskom zvlášť, toto máte hotové naraz!

Domáci rozmarínový prášok: Domáce korenie, ktoré dodá jedlám NEZAMENITEĽNÚ intenzívnu chuť aj vôňu!

Domáci rozmarínový prášok: Domáce korenie, ktoré dodá jedlám NEZAMENITEĽNÚ intenzívnu chuť aj vôňu!

Zdravé tipy

Po 50-tke opravia to, čo sme celé roky kazili: Tieto DVE potraviny čistia cievy, zatočia s kilami a pomôžu aj kĺbom!

Po 50-tke opravia to, čo sme celé roky kazili: Tieto DVE potraviny čistia cievy, zatočia s kilami a pomôžu aj kĺbom!

Netrápte sa viac pre papilomy a bradavice: Jednoduchý a bezpečný spôsob, ako sa ich zbavíte doma!

Netrápte sa viac pre papilomy a bradavice: Jednoduchý a bezpečný spôsob, ako sa ich zbavíte doma!

Hovoria, že táto šťava vymaže VŠETKO, čo počas dňa zjete: Pite pred spaním a chudnite!

Hovoria, že táto šťava vymaže VŠETKO, čo počas dňa zjete: Pite pred spaním a chudnite!

Ženy, poznáte účinok KÁVY na vlasy? Moja mama má po 50-tke a vôbec si nemusí farbiť vlasy!

Ženy, poznáte účinok KÁVY na vlasy? Moja mama má po 50-tke a vôbec si nemusí farbiť vlasy!

Už ste čítali?

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.