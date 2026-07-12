Pridajte čerstvú mätu a organizmus vám v teple poďakuje. Letný šalát Julie Roberts vyniká vďaka zálievke
Herečkin studený šalát je ideálny na leto.
Svetoznáma herečka Julia Roberts nepatrí medzi priaznivcov prísnych nárazových diét. Radšej sa už roky stravuje vyvážene, záleží jej na tom, čo svojmu telu dopraje a to sa napokon odráža aj na jej skvelej figúre. Počas aktuálnych horúčav však ide bokom aj túžba po dokonalej postave, prvoradé je osvieženie. A to sa dá jednoducho docieliť aj na tanieri – napríklad jej ľahkým šalátom.
Je ideálny na horúce dni
Filozofia obľúbenej herečky je jednoduchá a hovorí o tom, že človek musí dobre jesť, aby sa aj dobre cítil. Vyhýba sa vysoko spracovaným jedlám, no zbytočne to nepreháňa ani s tými „superzdravými“, nikdy by z jedálnička nevyradila celú skupinu potravín a pokojne si dopraje aj sladkosti. Všetko však robí s mierou a to bez toho, aby sa hnala za dokonalým zovňajškom.
„Stačí, že všetci pekne voňajú a majú na tvári úsmev. To je ten najlepší recept na krásu,“ uviedla pre magazín People. Medzi jej internetové recepty, ktoré zľudoveli, patrí aj tento ľahký letný šalát, ktorý je priam ideálny na horúce dni.
Je totiž plný ingrediencií, ktoré vďaka svojej chuti, zloženiu a textúre organizmus zbytočne nezaťažia. Tí, ktorí by ho chceli posunúť na ešte vyššiu úroveň, môžu na záver pridať trochu citrónovej šťavy alebo čerstvú mätu a výsledok bude dokonalý.