O jej výraznú chuť sa postará silný vývar. Recept na kôprovku od vychýreného hoteliera prežil storočie
Podáva sa s hovädzím mäsom a knedľou, no obľúbená je aj bezmäsitá verzia.
V roku 1880 sa v jednej chudobnej vidieckej rodine narodil Karel Šroubek. Prostredie, v ktorom vyrastal, ho však nikdy nelimitovalo. Už ako tridsiatnik si otvoril vlastný podnik na rohu pražského Václavského námestia a onedlho kúpil aj Grandhotel, ktorý neskôr niesol jeho meno.
Magnet na gurmánov
Hotelier Šroubek bol vo svojom odbore vyhláseným odborníkom. Český rozhlas informuje, že jeho personál musel absolvovať náročné školenia a dokonale ovládať komunikáciu s hosťami. Okrem toho bol aj veľkým znalcom etikety a stal sa hlavným poradcom pri organizovaní recepcií na Pražskom hrade.
Kuchyňa v jeho hoteli bola magnetom pre gurmánov z celej Európy. Už rok po otvorení hotela vydal vychýrený hotelier kuchársku knihu, do ktorej spísal svoje recepty a pridal aj zopár receptov svojej manželky.
Jedným z nich bol aj tip na poctivú kôprovú omáčku, ktorú podnikateľ v roku 1926 zaradil do Zlatej knihy Grandhotela Šroubek. Vyniká výraznou chuťou čerstvého kôpru a silného vývaru, najčastejšie sa podáva s hovädzím mäsom a knedľou, no obľúbená je aj bezmäsitá verzia s vajíčkom uvareným natvrdo.