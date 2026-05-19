Staré jablká premení na vláčny a voňavý chlebík. Barbora Ďurovčíková si rýchly recept nevie vynachváliť
Na jeho prípravu vám budú stačiť suroviny, ktoré má väčšina ľudí doma.
Herečka Barbora Ďurovčíková je v kuchyni ako doma. Slovákov o tom presvedčila už dávnejšie vďaka receptu na tradičnú košovskú pochúťku, ktorú často pripravuje. Nebol to však jediný tip z kuchyne, o ktorý sa podelila. Fanúšikov potešila aj receptom na ľahký jablkový chlebík, ktorý je ideálnym riešením pre starnúce ovocie.
Je šťavnatý, voňavý a sladký
„Stačí pár surovín, chvíľka miešania a po hodine sa ti kuchyňou rozvonia vôňa, ktorá ťa vráti do detstva. Chlebík najlepšie chutí ešte trošku teplý, s mandľovým, orechovým maslom alebo len tak samotný alebo nutelou. Perfektný na raňajky, desiatu do práce či ako sladká bodka k šálke kávy alebo čaju,“ napísala na Instagrame.
Ak máte doma priveľa jabĺk a neviete, čo s nimi, tento tip určite oceníte. Aj z ovocia, ktoré už nevyzerá najčerstvejšie, sa totiž dá pripraviť chutný dezert, na ktorom si pochutí celá rodina. Navyše vám postačia len bežné ingrediencie, ktoré má väčšina ľudí v kuchyni.
„Keď už jabĺčka začínajú vädnúť, tento recept ich premení na vláčny, voňavý a zdravší chlebík. Bez bieleho cukru, plný šťavnatosti, medovej sladkosti a škoricovej vône. Môžeš pridať aj cukor, ja som pridala čokoládu, ktorú dávam do bananového chlebíka a je to mňam! A hlavne mega rýchle,“ dodala Barbora.