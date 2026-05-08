Naozaj škodí kombinácia ovocia a mliečnych výrobkov? Znie to zaujímavo, ale má to háčik, vraví expertka
Virálna teória tvrdí, že ovocie v žalúdku „uviazne“, pretože čaká na mliečne výrobky, začne kvasiť a vytvárať toxíny.
„Ovocie sa trávi rýchlo, mliečne výrobky sa trávia pomaly a keď sa stretnú v žalúdku, vzniká chaos, kvasenie, hlien a zápaly.“ Táto veta zaznela vo virálnom videu, ktoré na Instagrame videlo viac ako 204-tisíc ľudí a u mnohých vyvolalo pocit strachu. Naozaj sa nesmie jesť ovocie s mliečnymi výrobkami? K téme sa vyjadrila výživová špecialistka Anežka Doležalová, ktorá uviedla veci na pravú mieru.
Má to háčik
„Autorka videa sa opiera o ajurvédske pojmy ako Rasa (chuť) a Virya (energia), ktoré pracujú s tým, či nás potravina ‚ochladzuje‘ alebo ‚zohrieva‘. Používa prirovnanie, že jesť tieto kombinácie je ako mať na sebe ‚kabát a plavky zároveň‘. Znie to síce zaujímavo, ale má to jeden háčik: nie je to založené na fyziológii človeka, ale na subjektívnom vnímaní energií,“ uviedla na Instagrame výživová expertka Doležalová.
Ajurvéda je tradičný systém medicíny pochádzajúci z Indie a tvrdí, že ovocie v žalúdku „uviazne“, pretože čaká na mliečne výrobky, začne kvasiť a vytvárať toxíny. „Ľudské telo takto nefunguje,“ upozornila odborníčka. Trávenie totiž nie je o tom, že by jedna potravina čakala na druhú, ale akonáhle jedlo prehltneme, žalúdok ho premení na homogénnu zmes.
Môže banán vykvasiť?
„Termoregulácia a trávenie sú dva odlišné procesy. Ľudský organizmus si neustále udržiava tzv. homeostázu – teda stabilné vnútorné prostredie a teplotu bez ohľadu na to, čo práve jete. Žalúdok nezaujíma, či má potravina podľa tradícií ‚ochladzujúcu‘ energiu. Jednoducho vylúči kyselinu chlorovodíkovú a začne pracovať na rozklade živín. Pankreas vylučuje enzýmy na štiepenie bielkovín, tukov aj sacharidov súčasne. Telo je evolučne nastavené tak, aby zvládlo pestrý mix živín – a áno, aj v jednom jedle,“ pokračovala Doležalová, ktorá argumentuje, že v silne kyslom prostredí, aké je v žalúdku, je biochemicky nemožné, aby banán v jogurte „vykvasil“.