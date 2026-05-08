Naozaj škodí kombinácia ovocia a mliečnych výrobkov? Znie to zaujímavo, ale má to háčik, vraví expertka - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Naozaj škodí kombinácia ovocia a mliečnych výrobkov? Znie to zaujímavo, ale má to háčik, vraví expertka
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom

Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Pasažierov trápi, že sú predmetom senzácie.

Plačúci pasažier z lode smrti: Sme ľudia, nie novinové titulky. Máme blízkych, ktorí na nás čakajú

Zdenka Jakešová našla svoje šťastie.

Po romantickej svadbe prekvapil búrlivý rozvod, dnes žiari ako nikdy. Blesk z neba prišiel v štyridsiatke

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom

Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter

Katka Žbirková je zdá sa, po piatich rokoch od smrti Mekyho, znovu zamilovaná.

Po Mekyho smrti nechcela plakať v kúte. Katka Žbirková a 28-ročný Miki šokovali priznaním spod orgovánu

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Iveta Radičová s dcérou Evou.

Keď vypadla elektrina, braček neprežil. Iveta Radičová bola vytúženým dieťaťom, ktoré zažilo aj chudobu

Herečka a speváčka Katarína Hasprová s manželom Ivanom.

Z násilného vzťahu musela odísť. Katka Hasprová si vzala Ivana, s ktorým majú taliansko-arabské manželstvo

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Naozaj škodí kombinácia ovocia a mliečnych výrobkov? Znie to zaujímavo, ale má to háčik, vraví expertka

Ilustračná fotografia / Výživová špecialistka Anežka Doležalová
Ilustračná fotografia / Výživová špecialistka Anežka Doležalová — Foto: Gemini/Dobré noviny; Instagram - @anezdol

Virálna teória tvrdí, že ovocie v žalúdku „uviazne“, pretože čaká na mliečne výrobky, začne kvasiť a vytvárať toxíny.

„Ovocie sa trávi rýchlo, mliečne výrobky sa trávia pomaly a keď sa stretnú v žalúdku, vzniká chaos, kvasenie, hlien a zápaly.“ Táto veta zaznela vo virálnom videu, ktoré na Instagrame videlo viac ako 204-tisíc ľudí a u mnohých vyvolalo pocit strachu. Naozaj sa nesmie jesť ovocie s mliečnymi výrobkami? K téme sa vyjadrila výživová špecialistka Anežka Doležalová, ktorá uviedla veci na pravú mieru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Keva Ayurveda (@kevaayurveda)

Má to háčik

„Autorka videa sa opiera o ajurvédske pojmy ako Rasa (chuť) a Virya (energia), ktoré pracujú s tým, či nás potravina ‚ochladzuje‘ alebo ‚zohrieva‘. Používa prirovnanie, že jesť tieto kombinácie je ako mať na sebe ‚kabát a plavky zároveň‘. Znie to síce zaujímavo, ale má to jeden háčik: nie je to založené na fyziológii človeka, ale na subjektívnom vnímaní energií,“ uviedla na Instagrame výživová expertka Doležalová.

Ladislav Kužela / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Viete, kedy je najlepší čas na jedenie ovocia? Gastroenterológ Ladislav Kužela má jasnú odpoveď

Ajurvéda je tradičný systém medicíny pochádzajúci z Indie a tvrdí, že ovocie v žalúdku „uviazne“, pretože čaká na mliečne výrobky, začne kvasiť a vytvárať toxíny. „Ľudské telo takto nefunguje,“ upozornila odborníčka. Trávenie totiž nie je o tom, že by jedna potravina čakala na druhú, ale akonáhle jedlo prehltneme, žalúdok ho premení na homogénnu zmes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anežka Doležalová | Výživová specialistka (@anezdol)

Môže banán vykvasiť?

„Termoregulácia a trávenie sú dva odlišné procesy. Ľudský organizmus si neustále udržiava tzv. homeostázu – teda stabilné vnútorné prostredie a teplotu bez ohľadu na to, čo práve jete. Žalúdok nezaujíma, či má potravina podľa tradícií ‚ochladzujúcu‘ energiu. Jednoducho vylúči kyselinu chlorovodíkovú a začne pracovať na rozklade živín. Pankreas vylučuje enzýmy na štiepenie bielkovín, tukov aj sacharidov súčasne. Telo je evolučne nastavené tak, aby zvládlo pestrý mix živín – a áno, aj v jednom jedle,“ pokračovala Doležalová, ktorá argumentuje, že v silne kyslom prostredí, aké je v žalúdku, je biochemicky nemožné, aby banán v jogurte „vykvasil“.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Toto je dôvod, prečo TREBA dať pod vankúš obyčajné klinčeky: Vedeli to už naši dedovia!

Kliešte nenávidia fenikel, klinčeky odplašia muchy a droždie s cukrom funguje na komáre: Zabudnite na DRAHÉ repelenty, toto funguje proti hávedi!

Každý miluje pistácie, ale len veľmi málo ľudí vie, aké cenné sú v skutočnosti TIETO škrupiny!

Kto pozná tieto triky, celý rok nerieši upchaté umývadlo, zamrznuté okná ani burinu: Potrebujete len lacnú kuchynskú soľ!

Plný hrniec

Bez múky a vajec: Chrumkavé zemiakové placky plnené šunkou a syrom – najjednoduchší recept!

Toto je najlepší šalát na svete – žiadna majonéza: Je tak fantastický, že musím nosiť aj kolegom!

Každý miluje pistácie, ale len veľmi málo ľudí vie, aké cenné sú v skutočnosti TIETO škrupiny!

Recept na plnené PARADAJKY na plechu vás privedie do šialenstva: Robím ich aj namiesto chlebíčkov!

Zdravé tipy

Len odtrhnúť a dať do pohára: Každá žena po 40-tke by mala vedieť, čo dokáže táto burina zo slovenských lúk!

Toto je dôvod, prečo TREBA dať pod vankúš obyčajné klinčeky: Vedeli to už naši dedovia!

Ešte dnes si nastrúhajte ZELER s obyčajným citrónom a užite LEN lyžicu ráno: Musíte poznať recept, pretože toto dokáže!

Neurológ ukázal jednoduché cvičenie, ktoré VÝRAZNE zlepší pamäť a predchádza ALZHEIMEROVEJ chorobe!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…