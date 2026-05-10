Mrkva, mrkva, kričali po nej v škole. Táňa Pauhofová našla bezpečie až pri dvoch dôležitých mužoch - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mrkva, mrkva, kričali po nej v škole. Táňa Pauhofová našla bezpečie až pri dvoch dôležitých mužoch
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Krištof Králik našiel šťastie pri Veronike.

Manželstvo z Vegas zachrániť nevedel. Moderátor Ruže pre nevestu je šťastný pri Veronike, ktorá ho opantala

Laura Janova / Ilustračné foto - Cambridge.

Rómku Lauru prijali na jednu z najlepších univerzít sveta. Čelí veľkej výzve, s ktorou jej môžeme pomôcť

Bola som pekné dievča, ale komplikovala som si to. Lucie Bílá zmenila jednu vec a už je jej dobre na duši

Jiřina Jirásková / Ilustračné foto.

Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický

Ilustračná fotografia.

Drahé Alpy majú konkurenciu. Nenápadné slovenské mesto ovládlo rebríček najlacnejších destinácií Európy

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom

Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter

Krištof Králik našiel šťastie pri Veronike.

Manželstvo z Vegas zachrániť nevedel. Moderátor Ruže pre nevestu je šťastný pri Veronike, ktorá ho opantala

Jiřina Jirásková / Ilustračné foto.

Knedle robila v hrnčeku, kde získali úžasné vlastnosti. Recept Jiřiny Jiráskovej je jednoduchý a praktický

Luděk Sobota vo filme Jáchyme, hoď ho do stroje / S manželkou Adrianou.

Po rokoch zistil, že syn nie je jeho. Luděk Sobota bol Casanova, ktorý sa usadil pri študentke Adriane

Chárovci.

Zbláznil si sa? pýtali sa, keď odmietol milióny. Chárov otec naučil svojho Zdena dve magické slová

Laura Arcolinová s manželom Massimom.

Pri jednej hádke sa skoro rozviedli. Porotkyňa Laura pri Massimovi zistila, o čom je talianske manželstvo

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Dara Rolins so sestrou / Speváčka s dcérou a bývalým partnerom Matejom

Štyri mesiace bol neverný a jej puklo srdce. Dara Rolins odpustila Matejovi pokrivený charakter

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mrkva, mrkva, kričali po nej v škole. Táňa Pauhofová našla bezpečie až pri dvoch dôležitých mužoch

Táňa Pauhofová.
Táňa Pauhofová. — Foto: Promo fotografie STV (Škriatok); Reprofot TV JOJ - Sme tu

Jonatána si zobrala na jedinečnom mieste.

„Môj otec chcel syna a mal preňho pripravené aj krásne meno – Sandokan. Narodila som sa však ja a to ma zachránilo pred tým, aby som bola Sandokan Pauhof,“ smeje sa dnes Táňa Pauhofová, no za úsmevom sa skrýva príbeh, ktorý si nevyžaduje len odvahu, ale aj veľa odpustenia. Obľúbená herečka, ktorú Slováci milujú pre jej nežnosť aj vnútornú silu, prehovorila o detstve, o prísnych rodičoch, šikane aj o tom, ako si hľadala svoju hodnotu v čase, keď ju okolie nevidelo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tanapauhofovafans/photos/pb.100044410780270.-2207520000/10153226364232657/?type=3

Rodičov ľúbi, ale...

Hoci o svojich rodičoch hovorí s rešpektom a láskou, otvorene priznala, že mnohé momenty z detstva sú pre ňu zahalené hmlou. „Musím priznať, že veľkú časť svojho detstva si nepamätám,“ šokovala v novej relácii Sme tu, kde jej otvorené otázky kládli ľudia na autistickom spektre. Zaujímalo ich, aké mala detstvo, či zažila šikanu a ako sa vyrovnala s prísnymi rodičmi, ktorí od nej očakávali len to najlepšie.

Táňa Pauhofová
Prečítajte si tiež: Viete, odkiaľ pochádzajú jej ryšavý gén a priezvisko? Táňa Pauhofová prehovorila o svojich koreňoch

„Spomínam na svoje detstvo s láskou, ale asi tam zároveň bolo niečo, prečo si veľa vecí nepamätám. Budem hovoriť za seba, neviem, čo by povedali oni... Ja svojich rodičov veľmi ľúbim, veľmi som im vďačná a veľmi by som chcela, aby to takto cítili aj oni voči mne,“ povedala neurčito obľúbená herečka, ktorá dodala, že jej rodičia určite robili veci najlepšie, ako vtedy vedeli. „Ich cieľom bolo zo mňa vychovať kvalitného, dobrého, čestného, vzdelaného človeka, ktorý sa vo svete nestratí. Veľa vecí mám v sebe vďaka nim, veľa veci mám v sebe napriek nim,“ pokračovala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Stana Topolska (@stanatop)

Mama nič neodpustila

Už v minulosti neraz spomenula, že doma panovali vysoké nároky a úspech sa neoslavoval – ten sa jednoducho predpokladal. „Z pozície dieťaťa bolo pre mňa veľa vecí veľmi ťažkých. Hlavne preto, že som veľa veciam nerozumela,“ zopakovala v relácii Sme tu. Aj Tánina mama kedysi v rozhovore pre Život priznala, že bola na svoje deti vždy veľmi prísna a nič im neodpustila.

Vica Kerekes.
Prečítajte si tiež: Na súde si spolu s manželom poplakala. Vicu Kerekes rozvod naučil, že na tomto svete nie je nič isté

„Dokonca raz, keď som prišla domov, ma čakal na dverách transparent s nápisom ‚Arbeit macht frei‘. Dnes si uvedomujem, že som deťom možno mohla dať menej po ušiach alebo zadku,“ vravela právnička Iveta Pauhofová, ktorá verila, že dcéra pôjde v jej šľapajach. Práve tvrdosť rodičov bola dôvodom, prečo mladá Táňa na prijímačkách na právo vypísala len kolónku s menom. Jej malou revoltou bolo herectvo. Dnes by len málokto povedal, že obľúbená herečka prežila v škole aj šikanu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Ešte nikdy som nemala tak dokonale čisté okná bez šmúh: Geniálna finta – ostanú čisté aj pol roka!

Tento DEDINSKÝ TRIK zabíja mandelínky lepšie ako chémia: Stačí urobiť toto a na zemiakoch ju už nehľadajte!

Najjednoduchšia pasca na MRAVCE v záhrade: Už neriešim ohryzené jahody, vošky a zničenú zeleninu – funguje to výborne!

Takto sme dovolenkovali v 70. a 80. rokoch: Kempovanie v stanoch, či karavanoch bolo úžasné!

Plný hrniec

Bravčové mäsko na hrášku a ako príloha halušky: Odskúšaný recept!

MINÚTKOVÉ kuracie kúsky: Jemné a šťavnaté vďaka FANTASTICKEJ marináde!

Jednoduchý koláč za 5 minút! Rýchly recept na najchutnejší MARHUĽOVÝ koláč!

Ako urobiť smaženú cibuľu, aby bola výnimočne chutná? Pridajte jednu TAJNÚ ingredienciu a hneď pocítite rozdiel!

Zdravé tipy

Žltý kvietok zo slovenských lúk, ktorého hodnota sa nedá ani vyčísliť: Nikdy by sa nemalo zabúdať, čo dokáže obyčajná PÚPAVA!

4 chyby, ktoré robíte pri pití vody: Číslo 1 je obzvlášť nebezpečné!

Zalejte v MÁJI hrsť týchto listov obyčajnou alpu a uchovajte si tento recept na celý život: POKLAD do každej rodiny!

10 LENIVÝCH cvikov, ktoré naštartujú chudnutie a formujú postavu: Toto sa cvičí ráno v posteli!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…