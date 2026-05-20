Toľko básnil o dezerte z jedálne, až mama vypýtala recept. Koláčik od Mira Jaroša chutí každému
Toľko básnil o dezerte z jedálne, až mama vypýtala recept. Koláčik od Mira Jaroša chutí každému
Toľko básnil o dezerte z jedálne, až mama vypýtala recept. Koláčik od Mira Jaroša chutí každému

Foto: Instagram/jarosmiro, Magnific/wirestock

O chutnom dezerte spevák nevedel prestať hovoriť.

Keď mal Miro Jaroš päť rokov, mama mu kúpila prvú kuchársku zásteru. Odvtedy jej pri pečení s nadšením asistoval a dlho vraj sníval o tom, že sa stane cukrárom. Láska k hudbe však napokon zvíťazila a dnes jeho tvorbu milujú deti po celom Slovensku. Čas v kuchyni si s milovanou mamou užíval aj v dospelosti a viackrát sa podelil aj o ich obľúbené rodinné recepty.

Celý obed preplakal

„Ako dieťa som bol vyberavý. A aj mi to ostalo. Ak sa cvikla dotkla ryže a zafarbila ju, už som ju nechcel jesť a podobne. Pamätám si, že do každej polievky som si dával magi. Bývali sme na dedine a keď som mal na tanieri hocičo z nášho dvora – sliepku, zajaca, prasiatko, preplakal som celý obed a nechcel som ho jesť. Naši ma museli oklamať, že je to z kupovaného,“ spomínal známy spevák pre portál Lepší deň.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnes je jeho najobľúbenejšou surovinou avokádo, ktoré dokáže jesť často a na rôzne spôsoby. Varenie si nevie predstaviť bez ostrého noža a kvalitnej panvice a pri pečení často spomína práve na chvíle, ktoré v kuchyni trávil s mamou.

Keď raz napríklad v školskej jedálni ochutnal tento koláč, nevedel o ňom prestať rozprávať. „Raz nám tento koláčik dali pani kuchárky k obedu a bol taký dobrý, že som o ňom doma básnil, až mama išla vypýtať recept. Upiekla nám ho doma a bol som veľmi prekvapený, keď som sa dozvedel, že je z mrkvy. Robil som ho veľakrát už aj ja, a každému chutil,“ prezradil magazínu Dobré jedlo.

Mrkvový koláč Mira Jaroša:

