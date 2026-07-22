Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vystúpila zo svojej komfortnej zóny. Marika Gombitová si z nezvyčajnej cesty odniesla veľkú radosť v srdci
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Sadla si mu do lona a on kvôli nej zrušil zásnuby. Eva Máziková a Peter vedia, ako si udržať vášeň

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Našli ju zviazanú a zavraždenú, on ju nesmel ísť hľadať. Priateľ Ľudmily Cervanovej po 50 rokoch prehovoril

Marika Gombitová a Talian Alberto.

Opustil vozičkárku, nakoniec sám skončil zle. Marika Gombitová sa na Taliana Alberta nedokáže hnevať

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vystúpila zo svojej komfortnej zóny. Marika Gombitová si z nezvyčajnej cesty odniesla veľkú radosť v srdci

Ani vo sne by jej nenapadlo, že raz zažije takúto dovolenku.

Ak by ste čakali pohodlie hotelovej izby, oddych pri bazéne a dovolenku naplánovanú do posledného detailu, boli by ste poriadne prekvapení. Marika Gombitová totiž vymenila istotu za cestu plnú nových skúseností. Hoci pred odchodom bojovala s obavami, napokon vstúpila do sveta, ktorý dovtedy poznala iba z rozprávania a ktorý si okamžite získal jej srdce.

Ako obľúbená speváčka prezradila na sociálnej sieti, jej blízki pre ňu pripravili netradičnú dovolenku v bezbariérovom obytnom aute. Chceli jej dopriať oddych, množstvo pekných chvíľ a zároveň zariadiť, aby sa zážitkom nestala len cieľová destinácia, ale už samotná cesta.

Prekvapenie od blízkych

Nájsť vhodný karavan nebolo jednoduché. Špeciálne upravené obytné autá sú podľa Mariky v našich končinách prakticky nedostupné. Jej priateľom sa napokon podarilo zabezpečiť ho vďaka českému spolku Vozík na cestách, ktorému speváčka verejne poďakovala za pomoc.

Instagram Post
Príspevok používateľa Marika Gombitová (@marikagombitovaofficiall)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Myšlienka cestovania na štyroch kolesách pritom pre ňu nebola úplne neznáma. Zaujala ju už počas návštevy českého producenta Tomáša Ságla, ktorý prišiel do Bratislavy obytným autom spolu s manželkou a ich štvornohými miláčikmi. „So záujmom som si ho obzerala. Vtedy by mi však ani vo sne nenapadlo, že o niečo neskôr budem takto cestovať aj ja,“ priznala speváčka.

Prečítajte si tiež: Dnes už vie, že minulosť nedokáže zmeniť. Vďačná Marika Gombitová sa na niektoré veci pozerá inak

Keď sa však z predstavy stal skutočný plán, dostavil sa rešpekt. Marika otvorene priznala, že pred neznámym dobrodružstvom nepociťovala iba nadšenie. „Priznám sa, pred odchodom som mala veľké obavy. Vedela som však, že moji priatelia všetko dôkladne premysleli, a tak sme sa vydali na cestu. Samozrejme, aj s mojimi dvoma štvornohými spoločníkmi,“ prezradila.

Taký zvláštny pocit slobody

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Jednoduchý spôsob rozmnožovania ríbezlí odrezkami: Teraz je na to ideálny čas!

Jednoduchý spôsob rozmnožovania ríbezlí odrezkami: Teraz je na to ideálny čas!

Konečne viem, ako zbaviť uhorky HORKEJ CHUTI: TAJOMSTVO, ktoré nepoznala ani moja svokra!

Konečne viem, ako zbaviť uhorky HORKEJ CHUTI: TAJOMSTVO, ktoré nepoznala ani moja svokra!

Toto je dôvod, prečo žltnú listy uhoriek: Existuje jednoduchý spôsob, ako tomu zabrániť!

Toto je dôvod, prečo žltnú listy uhoriek: Existuje jednoduchý spôsob, ako tomu zabrániť!

TOTO som len nastriekala na listy paradajok a zmizla PLESEŇ, vošky a rastliny rodia VIAC: Zmenu vidíte už na druhý deň!

TOTO som len nastriekala na listy paradajok a zmizla PLESEŇ, vošky a rastliny rodia VIAC: Zmenu vidíte už na druhý deň!

Plný hrniec

Krehký čučoriedkový koláč s posýpkou: Veľmi rýchly a úžasne chutný, každý pýtal recept!

Krehký čučoriedkový koláč s posýpkou: Veľmi rýchly a úžasne chutný, každý pýtal recept!

NEPEČENÁ RÝCHLOVKA – orechové kopčeky s čokoládou: Robím už tretiu várku a stále ich nemáme dosť!

NEPEČENÁ RÝCHLOVKA – orechové kopčeky s čokoládou: Robím už tretiu várku a stále ich nemáme dosť!

Kefírový marhuľový koláč: Nadýchaný a šťavnatý dezert, ktorý si zamiluje celá rodina

Kefírový marhuľový koláč: Nadýchaný a šťavnatý dezert, ktorý si zamiluje celá rodina

Recept na úžasný KÁVOVÝ krém ako z cukrárne: Žiadne maslo, žiadne kondenzované mlieko, ani vajcia – miliónová chuť!

Recept na úžasný KÁVOVÝ krém ako z cukrárne: Žiadne maslo, žiadne kondenzované mlieko, ani vajcia – miliónová chuť!

Zdravé tipy

Toto by mal vedieť každý, koho trápia boľavé KOLENÁ a kŕčové žily: Musíte skúsiť, čo dokáže OBKLAD z týchto zelených listov!

Toto by mal vedieť každý, koho trápia boľavé KOLENÁ a kŕčové žily: Musíte skúsiť, čo dokáže OBKLAD z týchto zelených listov!

Znižuje krvný tlak, predchádza cukrovke, stará sa o močový mechúr: Má superschopnosti a stojí centy!

Znižuje krvný tlak, predchádza cukrovke, stará sa o močový mechúr: Má superschopnosti a stojí centy!

NEVÍDANÝ trik na trvalé odstránenie chĺpkov bez drahých prístrojov: Chĺpky postupne slabnú, vypadávajú a úplne prestanú rásť!

NEVÍDANÝ trik na trvalé odstránenie chĺpkov bez drahých prístrojov: Chĺpky postupne slabnú, vypadávajú a úplne prestanú rásť!

To by mal v lete vedieť každý: Nerobte zo sliviek len lekvár a slivovicu, toto dokážu s vašim zdravím len tie čerstvé!

To by mal v lete vedieť každý: Nerobte zo sliviek len lekvár a slivovicu, toto dokážu s vašim zdravím len tie čerstvé!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.