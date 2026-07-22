Vystúpila zo svojej komfortnej zóny. Marika Gombitová si z nezvyčajnej cesty odniesla veľkú radosť v srdci
Ani vo sne by jej nenapadlo, že raz zažije takúto dovolenku.
Ak by ste čakali pohodlie hotelovej izby, oddych pri bazéne a dovolenku naplánovanú do posledného detailu, boli by ste poriadne prekvapení. Marika Gombitová totiž vymenila istotu za cestu plnú nových skúseností. Hoci pred odchodom bojovala s obavami, napokon vstúpila do sveta, ktorý dovtedy poznala iba z rozprávania a ktorý si okamžite získal jej srdce.
Ako obľúbená speváčka prezradila na sociálnej sieti, jej blízki pre ňu pripravili netradičnú dovolenku v bezbariérovom obytnom aute. Chceli jej dopriať oddych, množstvo pekných chvíľ a zároveň zariadiť, aby sa zážitkom nestala len cieľová destinácia, ale už samotná cesta.
Prekvapenie od blízkych
Nájsť vhodný karavan nebolo jednoduché. Špeciálne upravené obytné autá sú podľa Mariky v našich končinách prakticky nedostupné. Jej priateľom sa napokon podarilo zabezpečiť ho vďaka českému spolku Vozík na cestách, ktorému speváčka verejne poďakovala za pomoc.
Myšlienka cestovania na štyroch kolesách pritom pre ňu nebola úplne neznáma. Zaujala ju už počas návštevy českého producenta Tomáša Ságla, ktorý prišiel do Bratislavy obytným autom spolu s manželkou a ich štvornohými miláčikmi. „So záujmom som si ho obzerala. Vtedy by mi však ani vo sne nenapadlo, že o niečo neskôr budem takto cestovať aj ja,“ priznala speváčka.
Keď sa však z predstavy stal skutočný plán, dostavil sa rešpekt. Marika otvorene priznala, že pred neznámym dobrodružstvom nepociťovala iba nadšenie. „Priznám sa, pred odchodom som mala veľké obavy. Vedela som však, že moji priatelia všetko dôkladne premysleli, a tak sme sa vydali na cestu. Samozrejme, aj s mojimi dvoma štvornohými spoločníkmi,“ prezradila.