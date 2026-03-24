Dnes už vie, že minulosť nedokáže zmeniť. Vďačná Marika Gombitová sa na niektoré veci pozerá inak
Minulosť nezmení, budúcnosť má vo svojich rukách.
„S tým, čo sa stalo, sa nedá vyrovnať,“ vyznala sa v jednom zo starších rozhovorov Marika Gombitová, ktorej život zmenila desivá dopravná nehoda. Aj keď sa na čas stihla z očí verejnosti, speváčka s nezameniteľným hlasom sa na svoju minulosť dnes pozerá inak a nebojí sa o nej verejne hovoriť.
To, čo by mnohých zlomilo, ju naučilo vnímať život cez vďačnosť a sústrediť sa na to, čo má skutočný zmysel. Legendárna speváčka o tom otvorene prehovorila v rozhovore pre magazín Eva, v ktorom sa dotkla nielen hudby, ale aj fanúšikov či pohľadu na dnešnú dobu.
Vďačnosť po rokoch
Dnes sa už nepozerá na svoj život len cez to, čo jej vzal. Oveľa viac v ňom vidí to, čo jej zostalo a čo ju dodnes napĺňa. „S odstupom rokov sa na svoj príbeh pozerám najmä s vďačnosťou. Aj keď mi život priniesol viaceré obmedzenia, pre mňa je podstatné, že môžem robiť to, čo milujem – spievať, koncertovať a tvoriť. To je niečo, čo mi dáva zmysel a napĺňa ma,“ priznala.
Po rokoch trápenia sa snaží pozerať dopredu a nezostávať uväznená v minulosti. „Minulosť už nezmeníme, ale budúcnosť máme do veľkej miery vo svojich rukách. A ja sa snažím, aby som do svojho príbehu ešte mohla pripísať ďalšie stránky,“ vraví speváčka.
Energia fanúšikov
Aj po rokoch je pre ňu najväčšou motiváciou kontakt s ľuďmi. Na koncertoch podľa vlastných slov cíti niečo, čo sa nedá jednoducho pomenovať.
„To množstvo lásky a pozitívnej energie, ktoré mi dávajú, ma neskutočne nabíja a dodáva mi silu pokračovať aj vo chvíľach, keď sa zdá, že je všetko náročné,“ pokračuje Marika Gombitová a dodáva, že radosť jej robí aj to, že jej hudba aj dnes dokáže spájať generácie.