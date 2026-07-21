Prešla si peklom, o ktorom ľudia ani len netušili. Zuzana Smatanová dnes vie, na čo by nemali zabúdať
Známa speváčka bojovala pred pár rokmi s vyhorením aj depresiou.
Keď sa objavila na pódiu a zaspievala, fanúšikovia videli len úsmev a počuli krásny hlas. V súkromí však Zuzana Smatanová prežívala tie najhoršie chvíle v živote, s ktorými jej napokon museli pomôcť odborníci. Dnes preto fanúšikom pravidelne odkazuje, aby sa starali aj o svoje duševné zdravie a najmä o svoju dušu. A ako píše Život, zdá sa, že speváčka okrem porazenia démonov našla šťastie aj v láske.
Všetci máme vplyv
V tohtoročnom rebríčku Top influencerov na Slovensku, ktorý zostavil magazín Forbes, figuruje aj meno obľúbenej speváčky. Tá na svoje umiestnenie medzi 32 osobnosťami s najväčším prínosom reagovala so slovami, že verejné vystupovanie podľa nej prináša aj zodpovednosť. „Všetci niečím a nejako ovplyvňujeme, pokiaľ sme na verejnej sociálnej sieti. O to viac by sme si mali uvedomovať, aký odkaz posielame ďalej,“ myslí si Zuzana Smatanová, ktorej tvorba nie je postavená na platených spoluprácach ani propagácii produktov.
„Živí ma hudba, koncerty a ilustrovanie. To jediné, čím som vám, dúfam, dobrým vzorom, je, aby ste nezabudli na svoju dušu,“ apeluje na svojich fanúšikov umelkyňa, ktorá sa s nimi už aj v minulosti podelila o svoje skúsenosti s vlastným duševným peklom.
„Chcem, aby ste zo svojich duševných trápení vyšli opäť zdraví a silní, ako sa to podarilo mne,“ odkazuje speváčka. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že Zuzana Smatanová bojovala pred rokmi s vyhorením, ktoré sa preklopilo až do ťažkej depresie.