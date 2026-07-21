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Prešla si peklom, o ktorom ľudia ani len netušili. Zuzana Smatanová dnes vie, na čo by nemali zabúdať
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Prešla si peklom, o ktorom ľudia ani len netušili. Zuzana Smatanová dnes vie, na čo by nemali zabúdať

Známa speváčka bojovala pred pár rokmi s vyhorením aj depresiou.

Keď sa objavila na pódiu a zaspievala, fanúšikovia videli len úsmev a počuli krásny hlas. V súkromí však Zuzana Smatanová prežívala tie najhoršie chvíle v živote, s ktorými jej napokon museli pomôcť odborníci. Dnes preto fanúšikom pravidelne odkazuje, aby sa starali aj o svoje duševné zdravie a najmä o svoju dušu. A ako píše Život, zdá sa, že speváčka okrem porazenia démonov našla šťastie aj v láske. 

Instagram Post
Príspevok používateľa Zuzana Smatanová (@zuzanasmatanova)
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Všetci máme vplyv

V tohtoročnom rebríčku Top influencerov na Slovensku, ktorý zostavil magazín Forbes, figuruje aj meno obľúbenej speváčky. Tá na svoje umiestnenie medzi 32 osobnosťami s najväčším prínosom reagovala so slovami, že verejné vystupovanie podľa nej prináša aj zodpovednosť. „Všetci niečím a nejako ovplyvňujeme, pokiaľ sme na verejnej sociálnej sieti. O to viac by sme si mali uvedomovať, aký odkaz posielame ďalej,“ myslí si Zuzana Smatanová, ktorej tvorba nie je postavená na platených spoluprácach ani propagácii produktov.

Instagram Post
Príspevok používateľa Forbes Slovensko (@forbesslovensko)
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„Živí ma hudba, koncerty a ilustrovanie. To jediné, čím som vám, dúfam, dobrým vzorom, je, aby ste nezabudli na svoju dušu,“ apeluje na svojich fanúšikov umelkyňa, ktorá sa s nimi už aj v minulosti podelila o svoje skúsenosti s vlastným duševným peklom.

Zuzana Smatanová opísala svoje najťažšie chvíle v živote.
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„Chcem, aby ste zo svojich duševných trápení vyšli opäť zdraví a silní, ako sa to podarilo mne,“ odkazuje speváčka. Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že Zuzana Smatanová bojovala pred rokmi s vyhorením, ktoré sa preklopilo až do ťažkej depresie.

Vyhorela

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