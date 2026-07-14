Meteorológovia varujú: Slovákov čaká nepríjemný chaos, upotené sparno vystrieda nebezpečný jav
Po chladnejšom počasí sa na Slovensko vracajú tropické teploty.
Posledné dni sa niesli v znamení o čosi nižších, no stále príjemných teplôt. To sa však končí a minimálne do piatka sa musíme pripraviť na to, že znovu stúpnu na hranicu, ktorú mnohí považujú za neznesiteľnú. Upozorňujú na to meteorológovia z iMeteo.sk, podľa ktorých bol pondelok posledným pokojným dňom. Pred sebou totiž máme poriadny chaos.
Návrat tropických teplôt
Od dneška sa totiž na Slovensko vracajú nielen tropické teploty, ktoré budú presahovať 30 stupňov Celzia, ale mnohí sa iste nepotešia ani nepríjemnému sparnu a dusnu a najmä nebezpečným búrkam, ktoré sa môžu objaviť kdekoľvek a najmä kedykoľvek.
Ako píše portál iMeteo.sk, od juhu nad našu krajinu opäť začal prúdiť veľmi teplý a tiež vlhký vzduch. „Na západe a juhu Slovenska pôjdu teploty rýchlo hore nad 30 stupňov Celzia a v ďalších dňoch sa priblížia až k 35 stupňom Celzia,“ informuje portál a dodáva, že pre vysokú vlhkosť sa v ďalších dňoch bude mnohým Slovákom ťažšie dýchať – na väčšine územia bude veľmi dusno.
Okrem nepríjemného sparna nás tento týždeň čakajú aj dažde, na ktoré treba byť pripravený prakticky kdekoľvek. „Priamo nad naším územím sa stretne horúci južný vzduch s chladnejším zo severovýchodu. Tento ‚stret‘ spustí vlnu intenzívnych búrok, ktoré budú mimoriadne nebezpečné,“ upozorňujú meteorológovia.