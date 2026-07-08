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Zabudnite na Dubrovník, hneď vedľa je raj slovenských dovolenkárov. Je o tretinu lacnejší a rovnako krásny
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Zabudnite na Dubrovník, hneď vedľa je raj slovenských dovolenkárov. Je o tretinu lacnejší a rovnako krásny

Dubrovník
Dubrovník — Foto: Wikipedia @Zysko serhii, Instagram @dubrovnik_tourist_guide

V chorvátskom mestečku vás aj pohár piva vyjde omnoho menej ako v turistami preplnenom Dubrovníku.

Dubrovník patrí medzi vysnené lokality mnohých cestovateľov, no mnohých odrádza cena, ktorú by za dovolenku na populárnom mieste museli dať. Ako píše Daily Mail, ak si však vyberiete menej známe chorvátske pobrežné mesto, môžete ušetriť až stovky eur. Jedlo, pitie aj ubytovania tam stoja menej ako v turistami preplnenom Dubrovníku. Tichý klenot, ktorý sa nachádza iba necelú hodinu od letiska v Splite, ponúka to isté, len je o tretinu lacnejší.

Instagram Post
Príspevok používateľa Ivan Vukovic (@dubrovnik_tourist_guide)
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Najstaršie chorvátske mesto

Dubrovník, mesto zapísané na zozname UNESCO, každoročne privíta viac ako dva milióny návštevníkov, pričom mnohí prichádzajú na výletných lodiach a počas hlavnej sezóny zaplavujú staré mesto. Tento rastúci dopyt počas letných mesiacov zvýšil ceny, preto priemerné pivo v starobylom meste stojí aj šesť eur a za vstup na slávne mestské hradby zaplatíte 35 eur.

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Príspevok používateľa Ivan Vukovic (@dubrovnik_tourist_guide)
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Neďaleko od Splitu sa pritom nachádza tiché chorvátske mestečko, ktoré je jeho výbornou alternatívou a je oveľa lacnejšie. Šibenik, najstaršie chorvátske mesto, je plné stredovekých uličiek, historickej architektúry a reštaurácií s morskými plodmi – ponúka podobnú atmosféru ako jeho obľúbený sused, ale bez vysokých cien.

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Podľa odborníkov stojí polliter miestneho piva v Šibeniku približne 2,75 eura, čo je takmer o polovicu menej ako v Dubrovníku. Okrem toho, trojchodové menu pre dvoch je v priemere o 25 eur lacnejšie. Ubytovanie je tiež cenovo dostupnejšie, trojdňové dovolenky začínajú od približne 440 eur, čo je až o 31 percent menej ako porovnateľné pobyty v Dubrovníku.

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