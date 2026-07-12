Spájali ju s problémovými chlapcami z triedy. Temperamentná dievčina rýchlo pochopila, že krv nie je voda
Pre jej temperament musela mama zostať na rodičovskom združení aj po oficiálnej časti.
Temperament zdedila po rodičoch a bolo to na nej vidieť už odmalička. Dievčine z fotografie automaticky prischla rola zabávača, vždy každého rozosmievala. Nepotrebovala mať život dopredu premyslený, radšej všetko nechávala voľne plynúť a keď jej do cesty prišli momenty, v ktorých nedokázala skrotiť svoju vlastnú dravosť, pochopila, že niektoré veci jednoducho neovplyvní.