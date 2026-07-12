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Spájali ju s problémovými chlapcami z triedy. Temperamentná dievčina rýchlo pochopila, že krv nie je voda
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Spájali ju s problémovými chlapcami z triedy. Temperamentná dievčina rýchlo pochopila, že krv nie je voda

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/P.V., Grafická úprava Chat GPT

Pre jej temperament musela mama zostať na rodičovskom združení aj po oficiálnej časti.

Temperament zdedila po rodičoch a bolo to na nej vidieť už odmalička. Dievčine z fotografie automaticky prischla rola zabávača, vždy každého rozosmievala. Nepotrebovala mať život dopredu premyslený, radšej všetko nechávala voľne plynúť a keď jej do cesty prišli momenty, v ktorých nedokázala skrotiť svoju vlastnú dravosť, pochopila, že niektoré veci jednoducho neovplyvní.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/P.V.

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