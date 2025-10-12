Pamätá si hysáky smiechu, po ktorých si vždy cvrkla. Poznáte Slovenku, ktorá má úžasné puto so sestrami?
Sestra ju vždy tak naobliekala, že sa po ceste do škôlky takmer nevedela hýbať.
Keď sa povie detstvo, predstaví si mamu, dve sestry a malú izbičku, v ktorej spolu s dievčatami vyrastala. Obe boli o dosť staršie, prostredná sa o ňu rada starala a tá prvorodená sa v izbe neskoro do noci učila, pretože kým dievčatko z fotografie chodilo ešte len do škôlky, ona už bola stredoškoláčka.
Najmladšiu členku domácnosti tá najstaršia dlho ignorovala. Chodila na umeleckú školu, stále niečo tvorila a aby ju malá sestra príliš neotravovala, dovolila jej, aby sa k nej potichu pridala. Dodnes im na to ostali hmatateľné spomienky. Zopár výtvorov je totiž doma uchovaných v pároch – jeden väčší a jeden menší, ktorý dievčatko z fotografie hrdo vyrobilo po boku svojej staršej sestry.