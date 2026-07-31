V aute na vás čaká bakteriálny kokteil. Túto chybu s fľašou robia počas horúčav tisíce Slovákov
Je to len obyčajná voda, povedia si mnohí.
V lete sa to stáva takmer každému. V aute necháme fľašu s vodou s úmyslom, že sa k nej vrátime o pár hodín neskôr. Na prvý pohľad vyzerá úplne rovnako ako ráno – voda je číra, fľaša nepoškodená a smäd je po návrate z nákupov či práce ešte väčší.
Práve pred týmto zdanlivo nevinným zvykom teraz dvíha varovný prst hygienička Josefína Adžič. Na svojom instagramovom profile s názvom @hygienikvakci upozornila, že plastová fľaša zabudnutá v rozpálenom aute nemusí byť taká neškodná, ako si mnohí myslia.
Skryté riziko
Počas horúcich letných dní môže teplota vo vnútri zaparkovaného auta vystúpiť aj nad 50 až 60 stupňov Celzia. A práve vysoké teploty podľa hygieničky vytvárajú podmienky, ktoré môžu zmeniť obyčajnú vodu na potenciálny problém.
Ak ste sa z fľaše už predtým napili, dostali sa do nej baktérie z úst. „V teple sa ich počet zdvojnásobí každých 20 minút. Po celom dni v aute pijete doslova bakteriálny kokteil,“ uviedla Josefína Adžič na sociálnej sieti.
Neznamená to však, že človek po jednom dúšku automaticky ochorie. Odborníčka skôr upozorňuje na to, že voda, ktorá strávila v rozpálenom aute celý deň alebo dokonca niekoľko dní, už nemusí byť najlepšou voľbou.