FOTO: Pamätáte si krásnu Saritu zo Skrytej vášne? Takto dnes vyzerá herečka, ktorá sa musela vzdať sna
Kolumbijská herečka oslávila nedávno 51 rokov.
Pred rokmi sa na televíznych obrazovkách tešila veľkej popularite aj kolumbijská telenovela Skrytá vášeň. Príbeh o troch bratoch Reyesovcoch a troch sestrách Elizondových si už po pár dieloch získal srdcia mnohých fanúšikov.
Okrem Juana a Normy, dvoch ústredných postáv, sa do priazne divákov nezmazateľne zapísala aj najmladšia z troch sestier Elizondových Sarita, ktorú si zahrala kolumbijská herečka Natasha Klauss. Tá nedávno oslávila 51 rokov a ako sa môžete presvedčiť aj vy sami, šarm nestratila ani po rokoch od natáčania telenovely.
Chcela byť baletkou
Rodáčka z kolumbijského mesta Barranquilla, ktorá má litovské a uruguajské korene, pôvodne túžila byť baletkou a navštevovala aj tanečnú školu. Rok pred jej dokončením si však zranila pri autonehode koleno a tak sa jej sen o tanci rozplynul.
Jej kroky potom smerovali na herectvo a svoju kariéru odštartovala v televíznych seriáloch a hrách. Slovenskí diváci si ju najviac spájajú s rolou najmladšej zo sestier Elizondových v telenovele Skrytá vášeň – Saritou, pričom za túto úlohu dostala aj niekoľko ocenení.