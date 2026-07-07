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Po 15-hodinových šichtách sa učila na skúšky. Nezlomná Rómka Laura si vydrela miesto na svetovej univerzite
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Po 15-hodinových šichtách sa učila na skúšky. Nezlomná Rómka Laura si vydrela miesto na svetovej univerzite

Laura Janová / Cambridge
Laura Janová / Cambridge — Foto: Facebook/Juraj Hipš, Instagram/drhannahgraham

Mala som pocit, že by som zradila samú seba, keby som sa aspoň nepokúsila naplniť si ciele, ktoré som si dala, vraví talentovaná Slovenka.

Keď internet obletela správa, že Lauru Janovú prijali na jednu z najlepších univerzít sveta, Slováci nezostali chladní. Od splnenia obrovského životného sna ju delil už len malý, no zásadný krok – financie. Od britskej vlády síce dostala študentskú pôžičku, no tá nepokryla všetky náklady, a tak jej prostredníctvom finančnej zbierky pomohli neznámi ľudia. Príbeh talentovanej študentky, ktorá sa na prestížnu školu dostala najmä vďaka vlastnému úsiliu a neoblomnej vytrvalosti, vtedy nadchol a inšpiroval celé Slovensko.

Začali písať novú kapitolu

Laura mala podľa vlastných slov šťastné detstvo a to aj napriek tomu, že vyrastala na hranici chudoby. „Žili sme v osade v obci pri Košiciach. Ľudia tam žili v rôznych pomeroch, niektorí mali postavené domy, niektorí nie, niektorí mali problém zabezpečiť si aj také základné veci ako elektrinu a vodu. Ja som mala šťastie, že sme patrili k rodinám, ktoré mali strechu nad hlavou aj jedlo,“ otvorene opísala v rozhovore pre SME.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1488041019589242&set=a.374586417601380&type=3&ref=embed_post

Otec roky pracoval na píle, mama sa starala o deti a celá päťčlenná rodina musela vyžiť z jedného platu. Rodičia však pre nich chceli niečo viac. Keď mala Laura sedem rokov, presťahovali sa do anglického Sheffieldu, kde už pracovali ich príbuzní, a začali písať úplne novú kapitolu.

Rozália Lakatosová / Starí rodičia.
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Popri škole pracovala 45 hodín týždenne

„V škole už boli iní rómski žiaci, ktorí mi pomáhali a prekladali mi vyučovacie hodiny, lebo po anglicky som vôbec nevedela. Učila som sa jazyk aj výslovnosť od úplných základov,“ pamätá si. V angličtine sa veľmi rýchlo zdokonalila a úspešne dokončila aj strednú školu, po ktorej sa s rodičmi na dva roky vrátila na Slovensko.

Sheffield
Sheffield Foto: Wikimedia Commons/Terry Robinson

Vždy bola cieľavedomá a svojich snov sa nikdy nevzdala. Síce si uvedomovala, že štúdium v zahraničí bude drahé, no vedela, že jej otvorí dvere do sveta a už počas bakalárskeho štúdia nabehla na režim, ktorý by väčšinu jej rovesníkov zlomil.

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