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Po vysvedčení sa rodičia pýtajú jednu toxickú otázku. Psychologička radí, čím ju nahradiť
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Po vysvedčení sa rodičia pýtajú jednu toxickú otázku. Psychologička radí, čím ju nahradiť

Ilustračný obrázok / Vysvedčenie z roku 1955
Ilustračný obrázok / Vysvedčenie z roku 1955 — Foto: Gemini/Dobré noviny; Wikimedia commons (Jozef Kotulič)

Kázanie a karhanie si nechajte na inokedy.

V rukách zviera papier, ktorý môže rozhodnúť o tom, aký bude zvyšok dňa. Pred dverami domu sa na chvíľu zastaví. Hlavou mu víria otázky: Čo povedia rodičia? Všimnú si tú jednotku z dejepisu alebo len trojku z matematiky? Budú na mňa hrdí, alebo ich sklamem? Pre mnohé deti nie je koniec školského roka len začiatkom letných prázdnin, ale aj chvíľa plná obáv z reakcie najbližších. Strach z toho, čo sa bude diať po uvidení vysvedčenia, býva často väčší ako samotné známky. Podľa českej psychologičky a expertky na výchovu Vlaďky Bartákovej pritom robíme jednu zásadnú chybu – namiesto dieťaťa vidíme iba čísla na papieri.

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Príspevok používateľa Vlaďka Bartáková (@jak.vychovavat.a.nezblaznit.se)
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Za známkami je oveľa viac

„Vysvedčenie nevypovedá o hodnote našich detí. Hoci to podľa známok môže tak vyzerať. A nevypovedá ani o tom, akí sme boli rodičia,“ upozornila Bartáková na sociálnych sieťach, kde ju sledujú vyše 100-tisíc ľudí. Expertka zdôrazňuje, že známky sú len malou časťou celého príbehu. „Potrebujeme sa pozrieť za čísla a ísť o krok ďalej. Aj keby jednotky, trojky či iné známky niečo znamenali, sú skôr informáciou. Niekedy o nadaní. Niekedy o snahe. A niekedy ani o jednom,“ priblížila.

Ilustračná fotografia / Česká psychologička a terapeutka Vlaďka Bartáková
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Psychologička pripomína, že školský systém nesedí všetkým deťom rovnako. Kým niektoré v ňom prirodzene vynikajú, iné majú odlišné talenty alebo osobnostné nastavenie, ktoré sa na vysvedčení jednoducho neukáže. „Niektoré deti sú ako stvorené pre konkrétny školský systém a prirodzene v ňom vyniknú. Iné, s odlišnými talentmi, povahou či špecifickými potrebami, v takom prostredí jednoducho nemajú priestor rozkvitnúť,“ vysvetlila.

Instagram Post
Príspevok používateľa Vlaďka Bartáková (@jak.vychovavat.a.nezblaznit.se)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Rovnako podľa nej známky nehovoria nič o tom, koľko úsilia muselo dieťa vynaložiť. Niekomu stačí minimum námahy, iný sa snaží zo všetkých síl a výsledok tomu napriek nezodpovedá. Horšie vysvedčenie môže byť tiež odrazom náročného obdobia – choroby, konfliktov s kamarátmi alebo napätej atmosféry doma. „Pre introvertné a vysoko citlivé deti môže byť úspechom už len zvládnuť každodenné zahltenie školským prostredím. Pre temperamentné deti je zasa obrovským výkonom vydržať sedieť počas vyučovania,“ pripomenula.

Namiesto hodnotenia prejavte záujem

Bartáková rodičom odporúča, aby sa nesústredili len na známky, ale na dieťa samotné. Namiesto otázky „Aké bolo vysvedčenie?“ navrhuje skúsiť vety, ktoré otvárajú rozhovor.

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